Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पेंशन के लिए 90 साल की सास को पीठ पर लादकर बैंक पहुंची बहू, छत्तीसगढ़ से भावुक कर देने वाली तस्वीर

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share

जानकारी के मुताबिक मैनपाट विकासखंड के तहत कुनिया ग्राम पंचायत निवासी सुखमुनिया बाई अपनी बुजुर्ग सास को बैंक तक पहुंचाने के लिए पहाड़ी और दुर्गम रास्तों से होकर पैदल सफर करती है। 

पेंशन के लिए 90 साल की सास को पीठ पर लादकर बैंक पहुंची बहू, छत्तीसगढ़ से भावुक कर देने वाली तस्वीर

छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के मैनपाट क्षेत्र से वृद्धावस्था पेंशन व्यवस्था की जमीनी चुनौतियों को उजागर करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 90 साल बुजुर्ग महिला को पेंशन की राशि निकालने के लिए उसकी बहू को हर महीने करीब 9 किलोमीटर तक पीठ पर उठाकर बैंक ले जाना पड़ रहा है। घटना का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया है। जानकारी के मुताबिक मैनपाट विकासखंड के तहत कुनिया ग्राम पंचायत निवासी सुखमुनिया बाई अपनी बुजुर्ग सास को बैंक तक पहुंचाने के लिए पहाड़ी और दुर्गम रास्तों से होकर पैदल सफर करती है। रास्ते में कच्चे मार्ग, जंगल क्षेत्र और नाले पड़ते हैं, जिसके कारण गाड़ी की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती। भीषण गर्मी के बीच यह सफर परिवार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है।

परिजनों ने बताया कि पहले वृद्धावस्था पेंशन की राशि बैंक मित्र के माध्यम से गांव में ही उपलब्ध हो जाती थी, लेकिन अब राशि निकालने के लिए बैंक पहुंचना जरूरी हो गया है। बुजुर्ग महिला चलने-फिरने में असमर्थ है, इसलिए बहू को उन्हें पीठ पर लादकर बैंक तक ले जाना पड़ा। बैंक पहुंचने पर तीन महीने की पेंडिंग पेंशन के रूप में 1500 रुपए दिए गए, जबकि अकाउंट में चार महीने की कुल 2000 रुपए की राशि जमा बताई गई।

मामला सामने आने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में पेंशन वितरण व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि डिजिटल और ऑनलाइन सेवाओं के दावों के बावजूद दूरस्थ अंचलों में बुजुर्गों और असहाय लोगों को अब भी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि बुजुर्ग और दिव्यांग लोगों के लिए गांव स्तर पर वैकल्पिक पेंशन भुगतान व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

इधर, नर्मदापुर सेंट्रल बैंक के प्रबंधक मिर्जा अल्ताफ बेग ने बताया कि मैनपाट क्षेत्र में वृद्धावस्था पेंशन घर तक पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध है और इसके लिए आठ बैंक मित्र कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि यदि परिजन बैंक को सूचना दें तो संबंधित हितग्राही के घर बैंक मित्र को भेजा जा सकता है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।