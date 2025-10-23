Hindustan Hindi News
chhattisgarh weather will remain bad till 27 october know which districts will receive rain
छत्तीसगढ़ में 27 तक मौसम रहेगा खराब, किन जिलों में होगी बारिश? लेटेस्ट वेदर अपडेट

संक्षेप: बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्वी अरब सागर पर बने निम्न दबाव के प्रभाव से छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में 24 से लेकर 27 अक्टूबर तक मौसम खराब रहने का अनुमान है। किन जिलों में होगी बारिश जानें…

Thu, 23 Oct 2025 03:35 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, रायपुर
बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्वी अरब सागर पर बने निम्न दबाव के प्रभाव से छत्तीसगढ़ में मौसम खराब रहेगा। छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में 24 से लेकर 27 अक्टूबर तक मौसम खराब रहने का अनुमान है। इस दौरान मौसम विभाग की ओर से छत्तीसगढ़ के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कुछ जगहों पर तेज रफ्तार हवाएं और वज्रपात की घटनाएं भी देखी जा सकती हैं।

IMD ने 23 से लेकर 27 अक्टूबर के दौरान छत्तीसगढ़ के बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने 24 से लेकर 27 अक्टूबर के दौरान सूबे के गरियाबंद, धमतरी, बालोद, मोहला-मानपुर अंबागढ़ चौकी, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, बीजापुर और नारायणपुर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी है।

मौसम विभाग ने 25 से लेकर 27 अक्टूबर के दौरान छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग ने रायपुर, बालोदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, महसमुंद, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम, खैरागढ़ छुईखदान गंडई, राजनांदगांव, मोहला-मानपुर अंबागढ़ चौकी, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, बीजापुर और नारायणपुर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी है।

मौसम विभाग ने 26 से लेकर 27 अक्टूबर के दौरान कोरिया, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी-भरतपुर, गौरेला-पेंड्रा मरवाही, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, रायपुर, मोहला-मानपुर अंबागढ़ चौकी, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, बालोदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, महसमुंद, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम, खैरागढ़ छुईखदान गंडई, राजनांदगांव, कांकेर, बीजापुर और नारायणपुर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी है।

पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
