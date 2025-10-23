छत्तीसगढ़ में 27 तक मौसम रहेगा खराब, किन जिलों में होगी बारिश? लेटेस्ट वेदर अपडेट
संक्षेप: बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्वी अरब सागर पर बने निम्न दबाव के प्रभाव से छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में 24 से लेकर 27 अक्टूबर तक मौसम खराब रहने का अनुमान है। किन जिलों में होगी बारिश जानें…
बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्वी अरब सागर पर बने निम्न दबाव के प्रभाव से छत्तीसगढ़ में मौसम खराब रहेगा। छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में 24 से लेकर 27 अक्टूबर तक मौसम खराब रहने का अनुमान है। इस दौरान मौसम विभाग की ओर से छत्तीसगढ़ के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कुछ जगहों पर तेज रफ्तार हवाएं और वज्रपात की घटनाएं भी देखी जा सकती हैं।
IMD ने 23 से लेकर 27 अक्टूबर के दौरान छत्तीसगढ़ के बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने 24 से लेकर 27 अक्टूबर के दौरान सूबे के गरियाबंद, धमतरी, बालोद, मोहला-मानपुर अंबागढ़ चौकी, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, बीजापुर और नारायणपुर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी है।
मौसम विभाग ने 25 से लेकर 27 अक्टूबर के दौरान छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग ने रायपुर, बालोदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, महसमुंद, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम, खैरागढ़ छुईखदान गंडई, राजनांदगांव, मोहला-मानपुर अंबागढ़ चौकी, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, बीजापुर और नारायणपुर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी है।
मौसम विभाग ने 26 से लेकर 27 अक्टूबर के दौरान कोरिया, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी-भरतपुर, गौरेला-पेंड्रा मरवाही, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, रायपुर, मोहला-मानपुर अंबागढ़ चौकी, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, बालोदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, महसमुंद, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम, खैरागढ़ छुईखदान गंडई, राजनांदगांव, कांकेर, बीजापुर और नारायणपुर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।