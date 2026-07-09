कार्ड भी छपे और बैंड बाजे संग बारात भी आई, छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश की चाह में करवाई गई मेढ़क-मेढ़की की शादी
छत्तसीगढ़ में 6 जुलाई के बाद मॉनसून अब फिर से सक्रिय हो गया है। इस बीच कम बारिश से परेशान सूरजपुर जिले के लोगों ने मेढ़क-मेढ़की की शादी ही करवा डाली। बकाया निमंत्रण पत्र छापे गए और बैंड-बाजे के साथ बारात निकाली।
छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के प्रतापपुर विकासखंड के खूंशी क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा नहीं होने से चिंतित ग्रामीणों ने अच्छी बारिश की कामना के साथ पारंपरिक मान्यता के अनुसार मेढ़क-मेढ़की का विवाह कराया। ग्रामीणों से गुरुवार को मिली जानकारी के अनुसार, विवाह के लिए आसपास के गांवों में बाकायदा निमंत्रण पत्र बांटे गए और बैंड-बाजे के साथ बारात निकाली गई। पारंपरिक रीति-रिवाजों और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विवाह की रस्में पूरी की गईं। आयोजन में खूंशी सहित आसपास के कई गांवों के लोग शामिल हुए।
आयोजन समिति के सदस्य रामनाथ सिंह ने बताया कि क्षेत्र में सूखे की स्थिति उत्पन्न होने पर अच्छी बारिश की कामना से यह परंपरा निभाई जाती है। ग्रामीणों का विश्वास है कि इससे इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और वर्षा होती है। विवाह के बाद विशेष पूजा-अर्चना की गई और प्रसाद वितरण और सामूहिक भोज का आयोजन किया गया। अब क्षेत्र के किसानों को अच्छी बारिश की उम्मीद है।
मॉनसून एक बार फिर सक्रिय, होगी झमाझम बारिश
आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में करीब तीन दिन की सुस्ती के बाद मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। उत्तर छत्तीसगढ़ में एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में एक जून से आठ जुलाई तक औसतन 239.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि इस अवधि की सामान्य वर्षा 286.7 मिलीमीटर है। इस प्रकार राज्य में अब तक 17 प्रतिशत कम बारिश हुई है।
कहां कितनी बारिश दर्ज?
सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में सर्वाधिक 450.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 84 प्रतिशत ज्यादा है। इसके अलावा दंतेवाड़ा, मुंगेली, सक्ती, महासमुंद, रायपुर और जांजगीर-चांपा में भी सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। वहीं, सरगुजा में सबसे कम 144.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 53 प्रतिशत कम है। कांकेर में सामान्य से 48 प्रतिशत, जशपुर में 43 प्रतिशत, कोरिया में 36 प्रतिशत और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 32 प्रतिशत कम वर्षा हुई है।
आज कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग ने गुरुवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बादल छाए रहने और गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। राजधानी रायपुर में अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
4, 5 और 6 जुलाई को हुई थी बारिश
छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में पिछले 4, 5 और 6 जुलाई को हुई बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया था और कई नदियां उफान पर आ गई थीं। बारिश ने रायपुर, दुर्ग, भिलाई, धमतरी, गरियाबंद और अन्य शहरों में जनजीवन प्रभावित किया था, जहां कई रिहायशी कॉलोनियों और सड़कों पर पानी भरा हुआ है। अब अगले चार दिनों तक बारिश के चलते कई हिस्सों में एकबार फिर जलभराव की समस्या देखने को मिलेगी।
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