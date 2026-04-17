छत्तीसगढ़ मौसमः आसमान से बरस रहा आग, पारा 43 डिग्री के पार, येलो अलर्ट जारी
छत्तीसगढ़ में आसमान से आग बरस रहा है। राजनांदगांव में 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। प्रदेश में लगातार बढ़ रही गर्मी के बीच मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और वृद्धि की संभावना है, जिससे लू और डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ सकता है।
छत्तीसगढ़ में आसमान से आग बरस रहा है। राजनांदगांव में 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। प्रदेश में लगातार बढ़ रही गर्मी के बीच मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और वृद्धि की संभावना है, जिससे लू और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है।
अस्पतालों को दिशा-निर्देश जारी
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सीएमएचओ की बैठक में मौसमी बीमारियों और तापमान में हो रहे बदलाव को देखते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी स्वास्थ्य संस्थानों में ठंडे पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही खराब पंखे, कूलर और एसी को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही लू और अन्य संभावित बीमारियों से निपटने के लिए आवश्यक दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक रखने और पूरी तैयारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
दोपहर के समय सड़कें सूनसान
बढ़ती गर्मी का असर जनजीवन पर साफ दिखाई देने लगा है। तेज धूप और लू के कारण दोपहर के समय सड़कों पर आवाजाही कम हो गई है और लोग केवल आवश्यक कार्यों के लिए ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। प्रशासन ने लोगों को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है।
राजनांदगांव में 43.5 डिग्री तापमान
मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक राजनांदगांव में सर्वाधिक 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा रायपुर में 43, माना में 42.5, बिलासपुर में 42.8, जगदलपुर में 40, पेंड्रा रोड में 39.9 और अंबिकापुर में 39.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है।
मौसम विभाग की सलाह
मौसम विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे गर्मी से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें। बाहर निकलते समय सिर को ढककर रखें, हल्के और सूती कपड़े पहनें तथा शरीर में पानी की कमी न होने दें। इसके लिए नियमित रूप से पानी, नींबू पानी, छाछ और नारियल पानी जैसे तरल पदार्थों का सेवन करने की सलाह दी गई है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।
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