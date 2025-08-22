chhattisgarh weather update orange and yellow alert for 28 districts छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में अलर्ट, महाराष्ट्र और तेलंगाना से संपर्क टूटा; अगले 3 दिन 2 संभागों के लिए भारी, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में अलर्ट, महाराष्ट्र और तेलंगाना से संपर्क टूटा; अगले 3 दिन 2 संभागों के लिए भारी

बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के प्रभाव से छत्तीसगढ़ के बस्तर में भारी बारिश हुई है। नदी-नाले अभी भी उफान पर है। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों तक सरगुजा और बिलासपुर संभागों में भारी बारिश की संभावना जताई है। साथ ही 28 जिलों के लिए ऑरेंज और यलो अलर्ट जारी किया है।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, रायपुरFri, 22 Aug 2025 03:53 PM
बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के प्रभाव से छत्तीसगढ़ के बस्तर में भारी बारिश हुई है। नदी-नाले अभी भी उफान पर है। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों तक सरगुजा और बिलासपुर संभागों में एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन के साथ वज्रपात होने और भारी बारिश की संभावना जताई है। इधर मौसम विभाग ने 28 जिलों के लिए ऑरेंज और यलो अलर्ट जारी किया है। बारिश का मुख्य केंद्र उत्तर, मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के जिले हो सकते हैं। बस्तर और छत्तीसगढ़ से लगे ओडिशा, आंध्र प्रदेश जिले में भारी बारिश से शबरी और गोदावरी नदी उफान पर है।

रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने सुकमा, बीजापुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, उत्तर बस्तर कांकेर, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, गौरेला-पेंड्रा -मरवाही, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर, बालोद, राजनांदगांव, रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली जिलों के लिए ऑरेंज और यलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की घटना भी हो सकती है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट आगामी तीन घंटों के लिए जारी किया है।

पिछले दो दिनों हुई भारी बारिश से गोदावरी और इंद्रावती नदी उफान पर रही। छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र और तेलंगाना से संपर्क टूट गया। नेशनल हाईवे 163 कई जगह पर पानी में डूब गया है, जिससे आवागमन बंद कर दिया है। रायपुर, भिलाई-दुर्ग, राजनांदगांव, कबीरधाम, बालोद, बेमेतरा आदि जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। प्रदेश में अधिकतम तापमान बलरामपुर-रामानुजगंज में 32.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान दुर्ग में 19.2 डिग्री दर्ज किया गया।

रायगढ़ में हुई 90.2 मिमी बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में बिलासपुर संभाग के रायगढ़ जिले में सबसे ज्यादा 90.2 मिमी बारिश हुई है। वहीं सक्ती में 56.3 मिमी, बिलाईगढ़ में 43.8 मिमी, जांजगीर-चांपा में 52.4 मिमी, बिलासपुर में 35 मिमी, मुंगेली में 21.2 मिमी, कोरबा में 25.2 मिमी, बलरामपुर-रामानुजगंज में 31.4 मिमी, सूरजपुर में 16.1 मिमी, कोरिया में 29 मिमी, मनेंद्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी में 30.2 मिमी, जशपुर में 15 मिमी, खैरागढ़-गंडई-छुईखदान में 16.2 मिमी, नारायणपुर में 21.3 मिमी, सुकमा में 16.7 मिमी बारिश हुई है।

इसके अलावा रायपुर, दुर्ग, भिलाई, धमतरी, गरियाबंद, कोंडागांव, कांकेर, बालोद, मोहला-मानपुर, बलौदाबाजार-भाटापारा, बेमेतरा, कबीरधाम जिले में हल्की से मध्यम बारिश हुई है।

रिपोर्टः संदीप दीवान

