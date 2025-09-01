छत्तीसगढ़ वाले झमाझम बारिश के लिए हो जाइए तैयार, इन 23 जिलों में ऑरेंज-यलो अलर्ट

छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और मौसम विभाग ने प्रदेश के 23 जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है, जहां आने वाले दिनों में अच्छी बारिश की संभावना है।

छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। रायपुर और दुर्ग में आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। सुबह हल्की बूंदाबांदी भी हुई। बस्तर और सुकमा क्षेत्र में अच्छी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने 4 सितंबर तक प्रदेश भर में बारिश की गतिविधियों में और वृद्धि की संभावना जताई है। वहीं, कुछ जगहों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इधर, मौसम विभाग ने आगामी तीन घंटों के लिए 23 जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश का मुख्य क्षेत्र उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ हो सकता है।

रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक, उत्तर बस्तर, कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर-चांपा, बिलासपुर, कोरबा, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली, सूरजपुर और कोरिया जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट तथा नारायणपुर, कोंडागांव, जशपुर, सरगुजा और बलरामपुर जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में मेघगर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने की घटना हो सकती है। हवा की रफ्तार 30-40 किमी प्रति घंटा के साथ चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट तीन घंटों के लिए जारी किया है। इस दौरान रायपुर में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।

इस सिनॉप्टिक सिस्टम से होगी बारिश रायपुर मौसम विभाग ने बताया कि औसत समुद्र तल पर मानसून द्रोणिका बीकानेर, अजमेर, गुना, दमोह, रायपुर, पुरी से होकर गुजर रही है। वहां से पूर्व-दक्षिण-पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी के मध्य तक स्थित है। वहीं, उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 1.5 से 5.8 किमी ऊपर बना हुआ है। 2 सितंबर, 2025 के आसपास बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम में एक नया निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है, जिसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मानसूनी गतिविधियां तेज होंगी।

प्रदेश में कहां कितनी बारिश, जानिए पिछले 24 घंटों में रायपुर में 52.2 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं, कांकेर में 25.6 मिमी, धमतरी में 23.3 मिमी, गरियाबंद में 18.8 मिमी, बलौदाबाजार-भाटापारा में 16.5 मिमी, जांजगीर-चांपा में 25.2 मिमी, सक्ती में 37.4 मिमी, बिलाईगढ़-सारंगढ़ में 25.3 मिमी, रायगढ़ में 51.1 मिमी, बलरामपुर-रामानुजगंज में 30.2 मिमी, सूरजपुर में 40 मिमी, मुंगेली में 17 मिमी, सरगुजा में 15 मिमी, कोरबा में 11.5 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, राजनांदगांव, गंडई-छुईखदान, मानपुर-मोहला, बालोद, कोंडागांव, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी और जशपुर आदि जिलों में मध्यम बारिश हुई है।