छत्तीसगढ़ के इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 24 घंटे में जमकर बरसा बादल; पढ़िए मौसम अपडेट

Chhattisgarh Weather: बंगाल की खाड़ी के निम्न दबाव से छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय है। मौसम विभाग ने बस्तर समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। 28 जिलों के लिए ऑरेंज और यलो अलर्ट जारी किया गया है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, रायपुरSat, 16 Aug 2025 01:54 PM
बंगाल की खाड़ी में बने मौसमी सिस्टम के प्रभाव से छत्तीसगढ़ में मानसून की गतिविधियां तेज हो गई हैं। निम्न दबाव का सबसे अधिक असर दक्षिणी छत्तीसगढ़, विशेष रूप से बस्तर संभाग के जिलों में दिख रहा है, जहां झमाझम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने 28 जिलों के लिए ऑरेंज और यलो अलर्ट जारी किया है। बारिश का मुख्य क्षेत्र दक्षिण और मध्य छत्तीसगढ़ के जिले हो सकते हैं। दक्षिण ओडिशा और उससे सटे उत्तरी आंध्र प्रदेश तट पर कम दबाव का क्षेत्र बनने से दक्षिण छत्तीसगढ़ में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं, मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ में अगले एक सप्ताह तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

मौसम विभाग का अलर्ट

रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के सुकमा, बीजापुर, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, उत्तर बस्तर, कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर-चांपा, बिलासपुर, कोरबा, कोंडागाँव, रायगढ़, जशपुर, सुरगुजा, बलरामपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली, सूरजपुर और कोरिया जिलों के लिए ऑरेंज और यलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट अगले तीन घंटों के लिए जारी किया है। रायपुर, दुर्ग-भिलाई, राजनांदगांव और बिलासपुर सहित कुछ जिलों में रात को अच्छी बारिश हुई है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है। अधिकतम तापमान रायपुर में 33.4 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम न्यूनतम तापमान राजनांदगांव में 20.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसमी सिस्टम का प्रभाव

रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, पश्चिम-मध्य दक्षिण ओडिशा, उत्तर आंध्र प्रदेश तटों और उत्तर-पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी पर निम्न दबाव का क्षेत्र बना है। ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 7.6 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। औसत समुद्र तल पर मानसून की द्रोणिका अब बीकानेर, कोटा, सिवनी, रायपुर, दक्षिण ओडिशा और समीपवर्ती उत्तरी आंध्र प्रदेश पर बने निम्न दबाव क्षेत्र के केंद्र से होकर गुजर रही है। एक अन्य द्रोणिका पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी भागों से पूर्व मध्य अरब सागर तक बनी हुई है, जो दक्षिण ओडिशा, उत्तरी आंध्र प्रदेश, उत्तरी तेलंगाना और दक्षिण महाराष्ट्र के ऊपर निम्न दबाव वाले क्षेत्र से जुड़े ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण से होकर गुजर रही है। इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ में मध्यम से भारी बारिश हो रही है।

24 घंट में कितनी हुई बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों में प्रदेश में सबसे अधिक बारिश सुकमा में 119 मिमी दर्ज की गई है। इसके अलावा, बीजापुर में 52 मिमी, दंतेवाड़ा में 53.7 मिमी, बस्तर में 63.3 मिमी, कोंडागाँव में 48.2 मिमी, गरियाबंद में 47.8 मिमी, कांकेर में 56.3 मिमी, बालोद में 62.6 मिमी, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 40.8 मिमी, दुर्ग में 20.6 मिमी, महासमुंद में 19.2 मिमी और बिलासपुर में 64.6 मिमी बारिश दर्ज की गई है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बेमेतरा, बलौदाबाजार-भाटापारा, जांजगीर-चांपा, मुंगेली, रायगढ़, कोरबा, सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी और कबीरधाम जिलों में मध्यम बारिश दर्ज की गई है।

(रिपोर्ट: संदीप दीवान)

Chhatisgarh Weather News

