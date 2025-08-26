chhattisgarh weather some districts cut off road connectivity from state headquarters due to heavy rains छत्तीसगढ़ में भारी बारिश; 3 जिलों का राज्य मुख्यालय से कटा सड़क संपर्क, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है। दक्षिण बस्तर में सोमवार रात 12 बजे के बाद शुरू हुई जोरदार बारिश मंगलवार की दोपहर तक जारी रही। इससे दक्षिण बस्तर के 3 जिलों का राज्य मुख्यालय से सड़क संपर्क कट गया है। 

Krishna Bihari Singh वार्ता, रायपुरTue, 26 Aug 2025 05:18 PM
छत्तीसगढ़ में एकबार फिर झमाझम बारिश वाला मौसम बन गया है। दक्षिण बस्तर में सोमवार रात 12 बजे के बाद शुरू हुई जोरदार बारिश मंगलवार की दोपहर तक जारी रही। इससे दक्षिण बस्तर के 3 जिलों का राज्य मुख्यालय से सड़क संपर्क कट गया है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान सूबे के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, भारी बारिश के कारण दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर का सड़क संपर्क अब छत्तीसगढ़ से कट चुका है। तीनों ही जिलों में भारी बारिश से जन-जीवन अस्त व्यस्त हुआ है। छोटी-बड़ी दुर्घटनाओं की भी खबरें हैं। बस्तर संभाग के आयुक्त डोमन सिंह ने बताया कि सड़क संपर्क पूरी तरह से खत्म हुआ है। इसके जल्द जुड़ जाने के आसार नहीं हैं।

बस्तर संभाग में हुई भारी बारिश को लेकर कुछ वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। ये वायरल वीडियो पूरे बस्तर संभाग में भारी बारिश से बिगड़े हालात की विकरालता की गवाही दे रहे हैं। भारी बारिश का अंदाजा लोगों को नहीं था। इसीलिए पुलों के दोनों ओर यात्री बसें देखी जा रही हैं। तीनों जिलों के कई घरों में पानी घुसने की भी खबरें हैं।

खबर अपडेट हो रही है।

Chhattisgarh News

