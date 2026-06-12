छत्तीसगढ़ के इन 17 जिलों में होगी झमाझम बारिश, 50-60KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं
झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने 17 जिलों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान खराब मौसम के कारण 3 लोगों की मौत हो गई।
Jharkhand Weather: छत्तीसगढ़ में प्री-मानसून गतिविधियां तेज होने के साथ मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। गुरुवार रात राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में हुई झमाझम बारिश के कारण बीते 24 घंटों के दौरान तापमान में लगभग पांच डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून अब छत्तीसगढ़ की सीमा के निकट पहुंच चुका है। विभाग ने संकेत दिया है कि अगले दो से तीन दिनों के दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में मानसून की प्रगति के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। इस बीच हाल में सामने आए दो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अध्ययनों में यह संकेत मिला है कि छत्तीसगढ़ में मानसून का स्वरूप बदल रहा है। अध्ययनों के अनुसार राज्य में कुल वर्षा की मात्रा में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं आई है, लेकिन बारिश का भौगोलिक वितरण और समय में परिवर्तन देखा जा रहा है।
17 जिलों में ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए प्रदेश के 17 जिलों में तेज बारिश और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों के लिए यह चेतावनी जारी की गई है उनमें मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, सरगुजा, जशपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, सक्ती, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, बेमेतरा, रायपुर, बलौदाबाजार-भाटापारा, सारंगढ़-बिलाईगढ़, राजनांदगांव और बालोद शामिल हैं। शेष क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी रायपुर में शुक्रवार को आकाश में बादल छाए रहने, गरज-चमक के साथ बारिश के साथ अंधड़ चलने की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग के अनुसार शहर में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।
छत्तीसगढ़ में 3 लोगों की मौत
छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में शुक्रवार को बिजली गिरने से उप सरपंच समेत तीन लोगों की मौत हो गई। इस घटना में पांच महिलाएं घायल हो गईं। अधिकारियों ने बताया कि जिले के अंतागढ़ विकासखंड के अंतर्गत सरकारी योजना के तहत काम कर रहे मजदूरों पर आकाशीय बिजली गिरने से तीन मजदूरों संतोष पटेल, प्रकाश पटेल और मनराज पटेल (उप सरपंच) की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए।
कलगांव में योजना के तहत तालाब को गहरा करने का कार्य किया जा रहा है। आज सुबह जब लगभग 70 मजदूर यहां काम कर रहे थे तब मौसम बिगड़ा और आकाशीय बिजली गिर गई। इस घटना में तीन मजदूरों की मौत हो गई तथा पांच अन्य महिला मजदूर घायल हो गईं। उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीणों ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया वहीं पुलिस भी घटनास्थल पहुंची। अधिकारियों ने बताया कि चार घायलों का इलाज अंतागढ़ के अस्पताल में किया जा रहा है तथा गंभीर रूप से घायल एक महिला को कांकेर में भर्ती कराया गया है। छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बृहस्पतिवार से बारिश और तेज हवाएं जारी हैं।
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