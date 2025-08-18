बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव का असर; छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट
छत्तीसगढ़ में एकबार फिर झमाझम बारिश का मौसम बन गया है। मौसम विभाग की ओर से छत्तीसगढ़ के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ जोरदार बारिश की संभावना जताई गई है। किन जिलों में टूटकर बरसेंगे बदरा इस रिपोर्ट में जानें…
छत्तीसगढ़ में एकबार फिर झमाझम बारिश का मौसम बन गया है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़ के अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग की ओर से आज और कल 2 दिन के लिए सूबे में जोरदार बारिश की संभावना जताई गई है। इसको लेकर रेड और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके बाद 23 और 24 अगस्त को भी सूबे में जोरदार बारिश की संभावना है।
खाड़ी में बने वेदर सिस्टम का असर
मौसम विभाग की मानें तो बंगाल की खाड़ी में बने वेदर सिस्टम के कारण छत्तीसगढ़ में मानसून एक्टिविटी तेज हो गई है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दाब का सबसे ज्यादा असर दक्षिणी छत्तीसगढ़ यानी बस्तर संभाग के जिलों में दिख रहा है।
इन जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान छत्तीसगढ़ के बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही कोंडागांव, कांकेर और नारायणपुर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज वज्रपात के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
इन जिलों में येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान ही छत्तीसगढ़ के रायपुर, बालोदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, बालोद, खैरागढ़ छुईखदान गंडई, राजनांदगांव, मोहला-मानपुर अंबागढ़ चौकी जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ जोरदार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।
चलेंगी तेज हवाएं
बारिश वाले इलाकों में मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के जिले हो सकते हैं। पश्चिम-मध्य और इससे लगे उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के प्रभाव से अगले एक हफ्ते तक छत्तीसगढ़ के कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। इन जिलों में बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की घटना भी हो सकती है। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक देखी जा सकती है।
इस सिस्टम से हो रही बारिश
रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक, पश्चिम-मध्य दक्षिण ओडिशा-उत्तर आंध्र प्रदेश तटों और उत्तर-पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी पर निम्न दबाव का क्षेत्र बना है। उत्तर-पूर्व अरब सागर से इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन तक एक ट्रफ दक्षिण छत्तीसगढ़ पर निम्न दबाव क्षेत्र से जुड़ी है। इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ में मध्यम से भारी बारिश हो रही है।
खाड़ी में बने सिस्टम के कारण मानसून ने पकड़ी रफ्तार
मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने नए सिस्टम के कारण मानसून एक्टिविटी तेज हो गई है। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, कबीरधाम,बालोद, खैरागढ़ जिलों रात को बादल गरजने के साथ तेज बारिश हुई, जिससे लोगों को राहत मिली।
पूरे छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियों में आएगी तेजी
दक्षिण छत्तीसगढ़ में आज जोरदार बारिश के आसार हैं। वहीं अन्य क्षेत्रों में अगले एक सप्ताह तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर -पश्चिम और उससे सटे पश्चिम-मध्य में एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से पूरे छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियों में और तेजी आने की संभावना है। आसमान पर बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवाएं चल रही है। तापमान में भी गिरावट आई है।
