छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज और यलो अलर्ट, वज्रपात से एक की मौत

Chhattisgarh Mausam: पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसकी वजह से छत्तीसगढ़ में मानसूनी गतिविधियों में तेजी आएगी। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज और यलो अलर्ट जारी किया है।

पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी, उससे सटे उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तट से दूर पश्चिम मध्य पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ में मानसूनी गतिविधियों में तेजी आएगी। इधर मौसम विभाग ने 27 जिलों के लिए ऑरेंज और यलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले तीन दिनों तक पूरे प्रदेश में मेघगर्जन की गतिविधियों में वृद्धि के साथ मध्यम बारिश होने की संभावना है।

वज्रपात का अलर्ट एक-दो स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। बारिश के साथ तेज हवा चलने और आकाशीय बिजली गिरने की घटना भी हो सकती है। बारिश का मुख्य केंद्र दक्षिण छत्तीसगढ़ के जिले हो सकते हैं। वहीं कोरबा जिले में आकाशीय बिजली गिरने की घटना हुई है, जिसमें एक की मौत हो गई।

इन जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के मौसम विभाग ने सुकमा, बीजापुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं कोंडागांव, उत्तर बस्तर कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, बलौदा बाजार, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, सुरगुजा, सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर जिले के लिए यलो अलर्ट जारी किया है।

40 की स्पीड से चलेंगी हवाएं तेज की रफ्तार 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट तीन घंटों के लिए जारी है। प्रदेश की राजधानी रायपुर सहित दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, बिलासपुर आदि जिलों में अच्छी बारिश हुई है।

इस सिस्टम से होगी बारिश रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा तट से दूर पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बना रहा। इससे जुड़ा ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 5.8 किमी ऊपर तक बढ़ा है और ऊंचाई के साथ दक्षिण की ओर झुका हुआ है।

छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ेगा वेदर सिस्टम अगले 2 दिनों के दौरान इसके दक्षिण ओडिशा और उससे सटे उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण छत्तीसगढ़ में पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। औसत समुद्र तल पर मानसून की द्रोणिका अमृतसर, मुजफ्फरनगर, हरदोई, डाल्टन गंज और उत्तर आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा से दूर पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव वाले क्षेत्र के केंद्र से होकर गुजर रही है।

छत्तीसगढ़ में होगी बारिश उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा तट से दूर पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव वाले क्षेत्र से जुड़े ऊपरी हवा के चक्रवाती परिसंचरण से द्रोणिका छत्तीसगढ़, विदर्भ होते हुए दक्षिण महाराष्ट्र तक औसत समुद्र तल से 3.1 और 5.8 किमी ऊपर बनी हुई है। इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ में बारिश होगी।

बिजली गिरने से पति की मौत, पत्नी गंभीर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के उतरदा गांव में खेत में काम कर रहे दंपती पर आकाशीय बिजली गिर गई। इस हादसे में प्रवीण कुमार मरावी (24 वर्ष) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी कीर्ति मरावी (22 वर्ष) गंभीर रूप से घायल हैं। उसे जिला मेडिकल कॉलेज कोरबा में भर्ती कराया गया है।

पत्नी का अस्पताल में चल रहा इलाज प्राप्त जानकारी के मुताबिक, वज्रपात से घायल कीर्ति लगभग एक घंटे तक बेहोश रही। होश आने के बाद उन्होंने अपने ससुर को फोन करके इस घटना की जानकारी दी। इसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे। दोनों को तुरंत जिला मेडिकल कॉलेज कोरबा ले गए। जहां डॉक्टरों ने प्रवीण कुमार मरावी को मृत घोषित कर दिया। कीर्ति का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।