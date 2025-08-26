छत्तीसगढ़ में मॉनसून मचाएगा तांडव, इन जिलों में भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट

रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने सुकमा, बीजापुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। यहां तेज मेघ गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने की घटना हो सकती है। वहीं हवा की रफ्तार 60-80 KMPH की संभावना है।

बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के प्रभाव से छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक बार फिर भारी बारिश की संभावना है। लगातार बारिश से सरगुजा और बस्तर संभाग के नदी-नाले अभी भी उफान पर है। इधर मौसम विभाग ने प्रदेश के 6 जिलों के रेड, 17 जिलों के ऑरेंज और 10 जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। बारिश का मुख्य केंद्र उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ के जिले हो सकते हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा में 190 और बस्तर जिले में 160 मिमी तक बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश की एक्टिविटी में तेजी आएगी और अगले एक सप्ताह तक पूरे छत्तीसगढ़ में मध्यम बारिश, कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है।

रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने सुकमा, बीजापुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। यहां तेज मेघ गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने की घटना हो सकती है। वहीं हवा की रफ्तार 60-80 KMPH की संभावना है। सुकमा, बीजापुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, उत्तर बस्तर कांकेर, धमतरी, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, गौरेला-पेंड्रा -मरवाही, सुरगुजा, सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद, बलौदाबाजार, जशपुर, दुर्ग, जिले के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज और यलो अलर्ट वाले जिले में हवा की रफ्तार 30 से 40 KM प्रति घंटे चलने हो सकती है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट आगामी तीन घंटों के लिए जारी किया है।

इस सिस्टम से हो रही बारिश रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक बंगाल की खाड़ी पर चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है, जो ऊंचाई के साथ दक्षिण की ओर झुका हुआ है। वहीं एक द्रोणिका हरियाणा से लेकर उत्तरी छत्तीसगढ़ होते हुए उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती परिसंचरण के केंद्र तक समुद्र तल से 1.5 से 3.1 किमी ऊपर तक बनी हुई है। मानसूनी रेखा बीकानेर, जयपुर, आगरा, प्रयागराज, डाल्टनगंज, जमशेदपुर और दीघा होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। इन सभी मौसम प्रणालियों के प्रभाव से छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग और उससे लगे जिले में भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है।

दंतेवाड़ा में हुई 190.6 मिमी बारिश मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले में 190.6 मिमी बारिश हुई है। वहीं बस्तर में 163.6 मिमी, सुकमा में 60.2 मिमी, बीजापुर में 60 मिमी, कोंडागांव में 27.3 मिमी, नारायणपुर में 12.2 मिमी, कोरबा में 96.4 मिमी, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 67.8 मिमी, रायगढ़ में 50 मिमी, जशपुर में 24.7 मिमी, सरगुजा में 20.5 मिमी, सूरजपुर में 26.3 मिमी, बलरामपुर-रामानुजगंज में 32 मिमी, कोरिया में 46.3 मिमी, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 25 मिमी, बिलासपुर में 22.2 मिमी बारिश रिकार्ड किया गया है। वहीं बलौदाबाजार-भाटापारा, महासमुंद, गरियाबंद, बालोद, राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, कबीरधाम, बेमेतरा, रायपुर, जांजगीर-चांपा जिले में हल्की से मध्यम बारिश हुई है।