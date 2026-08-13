छत्तीसगढ़ में फिर सक्रिय होगा मानसून, अगले 3 दिन भारी बारिश के आसार, बिजली गिरने का अलर्ट
Chhattisgarh Weather: छत्तीसगढ़ में मानसून फिर सक्रिय होने के आसार हैं। अगले तीन दिनों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी है। प्रदेश में अब तक सामान्य से 8% कम बारिश हुई है। वहीं ओडिशा के सुंदरगढ़ में बिजली गिरने से जशपुर की दो महिला मजदूरों की मौत हो गई।
Chhattisgarh Weather: छत्तीसगढ़ में मानसून की गतिविधियां एक बार फिर तेज होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग से गुरुवार सुबह मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में अगले तीन दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, जबकि उत्तरी छत्तीसगढ़ में अगले चार दिनों तक कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहने के आसार हैं। कुछ क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है।
छत्तीसगढ़ की 2 महिला मजदूरों की बिजली गिरने से मौत
इस बीच ओडिशा के सुंदरगढ़ में बीते मंगलवार को बिजली गिरने से छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की दो महिला मजदूरों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान चंपा तिर्की (28) और सुशीला तिर्की (26) के रूप में हुई है। दोनों जशपुर के तुमला थाना क्षेत्र की रहने वाली थीं और घटना के समय धान की रोपाई कर रही थीं। हादसे में 20 से ज्यादा मजदूर घायल भी हुए हैं। घायलों को सबडेगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है।
जाने बीते 24 घंटों में कहां बादल बरसे
मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। बिलासपुर जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई। प्रदेश में एक जून से अब तक मानसून की बारिश सामान्य से आठ प्रतिशत कम दर्ज की गई है। राजधानी रायपुर में आज दिनभर बादल छाए रहने और गरज-चमक के साथ बारिश अथवा बौछारें पड़ने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।
बीते 24 घंटों में कहां-कितना दर्ज हुआ तापमान
पिछले 24 घंटों में रायपुर और दुर्ग में सर्वाधिक 33.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं पेंड्रा रोड में सबसे कम न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस रहा। प्रदेश में एक जून से 12 अगस्त तक 665.3 मिमी (26.2 इंच) बारिश दर्ज की गई है, जबकि इस अवधि में सामान्य बारिश 720.9 मिमी (28.4 इंच) होनी चाहिए थी।
सामान्य से आठ फीसदी कम हुई बारिश
इस प्रकार राज्य में सामान्य के मुकाबले 55.6 मिमी (2.2 इंच) कम बारिश हुई है और बारिश की कमी आठ प्रतिशत है। मौसम विभाग के वर्गीकरण के अनुसार यह स्थिति सामान्य श्रेणी में आती है। जिलावार आंकड़ों में सारंगढ़-बिलाईगढ़ में सबसे अधिक 945.6 मिमी (37.2 इंच) बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 61 प्रतिशत ज्यादा है। अतिरिक्त बारिश के लिहाज से यह प्रदेश में सबसे अधिक बारिश वाला जिला है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।