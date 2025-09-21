बंगाल की खाड़ी पर बनने वाला है कम दबाव, छत्तीसगढ़ के इन जिलों में होगी भारी बारिश

बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। यही नहीं 25 सितंबर के आस-पास भी एक कम दबाव का क्षेत्र बनने का अनुमान है। इन वेदर सिस्टम के कारण छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश देखी जा सकती है।

छत्तीसगढ़ में एकबार फिर जोरदार बारिश होने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। यही नहीं 25 सितंबर के आस-पास बंगाल की खाड़ी के पूर्वी-मध्य और उससे सटे उत्तरी हिस्से में भी एक कम दबाव का क्षेत्र बनने का अनुमान है। इन वेदर सिस्टम के प्रभाव से छत्तीसगढ़ समेत अन्य हिस्सों में जोरदार बारिश देखी जा सकती है।

कई जिलों में ऑरेंज और यलो अलर्ट मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान छत्तीसगढ़ में अलग-अलग स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने के साथ झमाझम बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में ऑरेंज और यलो अलर्ट जारी किया है। बारिश का मुख्य केंद्र दक्षिण और मध्य छत्तीसगढ़ के जिले हो सकते हैं।

इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान ही छत्तीसगढ़ के बीजापुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, उत्तर बस्तर कांकेर, राजनांदगावं, महासमुंद, बलौदाबाजार, जाजंगीर-चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर जिले के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ जोरदार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

इन जिलों में येलो अलर्ट यही नहीं सुकमा, धमतरी, गरियाबंद, रायपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, बेमेतरा, मुंगेली, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर जिलों के विभिन्न हिस्सों में भी गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का यलो अलर्ट जारी किया है। कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है।

बंगाल की खाड़ी पर बनेगा कम दबाव का क्षेत्र मौसम विभाग की मानें तो उत्तरी अंडमान सागर और म्यांमार तट से सटे साइक्लोनिक सर्कुलेशन अब बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पूर्वी हिस्से और म्यांमार-दक्षिण बांग्लादेश के तटों पर बना हुआ है। इसके असर से अगले 24 घंटों में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है।

25 सितंबर को भी अन्य सिस्टम होगा ऐक्टिव इतना ही नहीं 25 सितंबर के आस-पास बंगाल की खाड़ी के पूर्वी-मध्य और उससे सटे उत्तरी हिस्से में एक और नया कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। यह पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और लगभग 26 सितंबर को दक्षिण ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों के पास बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिमी और उससे सटे पश्चिमी-मध्य हिस्से में एक गहरा दबाव (डिप्रेशन) बन सकता है।

इन जिलों में 24 सितंबर को भारी बारिश यह लगभग 27 सितंबर को दक्षिण ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों को पार कर सकता है। इन वेदर सिस्टम का असर छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों पर भी देखा जा सकता है। मौसम विभाग ने 24 सितंबर को सरगुजा, कोरिया, बलरमपुर, बस्तर, कोंडागांव और सुकमा जिलों के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश देखी जा सकती है।

25 सितंबर को यहां भारी बारिश मौसम विभाग ने 25 सितंबर को सरगुजा, जशपुर, बलरामपुर, रायगढ़, सारंगगढ़ बिलाईगढ़, गरियाबंद, महासमुंद, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा और सुकमा जिलों के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ जोरदार बारिश की चेतावनी जारी की है।

इन जिलों में हुई बारिश पिछले 24 घंटे की बात करें तो राजनांदगांव, दुर्ग, छुईखदान-गंडई, कांकेर, मानपुर-मोहला, नारायणपुर और कांकेर जिले में अच्छी बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में सर्वाधिक तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रायपुर में और सबसे कम न्यनूतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस दुर्ग में रिकार्ड किया गया है।