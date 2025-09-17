chhattisgarh weather imd alert moderate rain and thunderstorm warning in many districts छत्तीसगढ़ में फिर बारिश का अलर्ट, चलेंगी तेज हवाएं; कहां-कहां मौसम रहेगा खराब?, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
छत्तीसगढ़ में फिर बारिश का अलर्ट, चलेंगी तेज हवाएं; कहां-कहां मौसम रहेगा खराब?

बंगाल की खाड़ी पर नया सिस्टम बनने की वजह से छत्तीसगढ़ में मौसम खराब होने वाला है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों में गरज चमक और झंझावात के साथ मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, रायपुरWed, 17 Sep 2025 07:47 PM
दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर एकबार फिर नया सिस्टम बनने की वजह से छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश वाला मौसम बन गया है। मौसम विभाग की मानें तो पूर्वी विदर्भ, तेलंगाना और दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश तक सिस्टम का असर है। इसकी वजह से सूबे के उत्तरी क्षेत्रों में गरज चमक और झंझावात के साथ मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान छत्तीसगढ़ के कई जिलों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश का ऑरेंज और यलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, एक-दो स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश भी हो सकती है। इस दौरान तेज हवा चलने के साथ ही वज्रपात की घटनाएं भी हो सकती हैं।

मौसम विभाग के मुताबिक, सरगुजा संभाग के एक-दो स्थानों पर भारी बारिश हुई है। आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियों में थोड़ी कमी आएगी। बारिश का मुख्य केंद्र उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के जिले हो सकते हैं।

रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर जिले के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं राजनांदगांव, जांजगीर-चांपा, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है।

बारिश के इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलने की संभावना है। इस दौरान अलग-अलग जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं।

बीते 24 घंटे के दौरान बलरामपुर- रामानुजगंज जिले में सबसे ज्यादा 80.2 मिमी बारिश दर्ज की गई है। बिलासपुर में 60 मिमी और रायपुर में 51.1 मिमी बारिश रिकार्ड किया गया है। प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस दुर्ग और जगदलपुर में दर्ज किया गया।

रायपुर मौसम कार्यालय की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी रेखा 31°N/74°E, भटिंडा, फतेहाबाद, पिलानी, अजमेर, डीसा, भुज और 23°N/68°E से होकर गुजर रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और उससे सटे बिहार पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है।

मध्य प्रदेश के मध्य भागों से लेकर पश्चिम-मध्य और उससे सटे दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पूर्वी विदर्भ, तेलंगाना और दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश होते हुए समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊपर एक ट्रफ एक्टिव है। इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ में बारिश हो रही है। इस बार मानसून छत्तीसगढ़ में बारिश कराता हुआ लौटेगा।

रिपोर्ट- संदीप दीवान

