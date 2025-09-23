निम्न दबाव का असर; छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश की चेतावनी, इन जिलों में येलो-ऑरेंज अलर्ट
छत्तीसगढ़ में एकबार फिर भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की मानें तो बंगाल की खाड़ी पर बने कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में जोरदार बारिश हो सकती है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
मौसम विभाग का कहना है कि उत्तरी ओडिशा और उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के पर बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से छत्तीसगढ़ में भी जोरदार बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग की मानें तो पूर्व मध्य और समीपवर्ती उत्तरी बंगाल की खाड़ी पर बने कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से 24 सितंबर से मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के साथ आंधी-तूफान की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। इसको लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
26 तक मौसम खराब रहने का अनुमान
मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर-पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास एक कम दबाव का क्षेत्र बना है। इस वजह से छत्तीसगढ़ में समुद्र की ओर से नम हवाएं आएंगी और एक नया सिस्टम बनेगा। यह सिस्टम छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में जोरदार बारिश कराएगा। इस सिस्टम के प्रभाव से छत्तीसगढ़ के अलग-अलग हिस्सों में 26 सितंबर तक मौसम खराब रहने का अनुमान है।
इन जिलों में भारी बारिश
इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान सुकमा, बीजापुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, उत्तर बस्तर, कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर और दुर्ग जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी है।
इन जिलों में भी पड़ेंगी बौछारें
वहीं सुकमा, बीजापुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, उत्तर बस्तर कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, बलौदा बाजार, दुर्ग जिलों के विभिन्न हिस्सों में भी गरज चमक और झंझावात के साथ झमाझम बारिश के आसार हैं।
इन जिलों में येलो-ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग ने 24 सितंबर को सूबे में मौसम ज्यादा खराब रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने 24 सितंबर को सरगुजा, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, मोहला-मानपुर अंबागढ़ चौकी, कांकेर और नारायणपुर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में झमाझम बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
रिपोर्ट- संदीप दीवान
