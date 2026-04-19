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छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का कहर! यहां 44 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया तापमान; इन जिलों में हीट वेव का अलर्ट

Apr 19, 2026 11:23 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रायपुर
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छत्तीसगढ़ के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रदेश में गर्मी ने अपना असर तेज कर दिया है और राज्य के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग के जिलों में हीटवेव की चेतावनी जारी की है।

छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का कहर! यहां 44 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया तापमान; इन जिलों में हीट वेव का अलर्ट

Chhattisgarh Weather: छत्तीसगढ़ के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रदेश में गर्मी ने अपना असर तेज कर दिया है और राज्य के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग के जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। बीते शनिवार को राजनांदगांव प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं रायपुर और दुर्ग में 42.8 डिग्री, बिलासपुर में 42 डिग्री, जगदलपुर में 40.6 डिग्री, पेंड्रा रोड में 39.8 डिग्री और अंबिकापुर में 39.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश का न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 20.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आइए जानते हैं पूरे छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल।

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इन जिलों में होगी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा और अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। हालांकि, कई जिलों में तापमान में और वृद्धि दर्ज की जा सकती है। विभाग ने संकेत दिए हैं कि दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव, कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर, बलौदाबाजार, कबीरधाम और धमतरी सहित लगभग 20 जिलों में तापमान बढ़ने की संभावना है। वहीं कांकेर, सुकमा, गरियाबंद, बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और कोंडागांव जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने के आसार हैं।

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3 दिन बारिश की संभावना

देश के अन्य हिस्सों में सक्रिय मौसमी प्रणालियों का भी असर देखने को मिल रहा है। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मेघालय में साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय है, जबकि महाराष्ट्र में एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु तक एक ट्रफ लाइन भी गुजर रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 22 अप्रैल 2026 तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, जिससे तापमान में आंशिक राहत मिल सकती है।

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Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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