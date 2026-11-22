2 दिन बाद बदल जाएगा छत्तीसगढ़ का मौसम, तेजी से गिरेगा तापमान, IMD ने क्या बताया
छत्तीसगढ़ में चक्रवात अकवान का प्रभाव समाप्त होने और उत्तरी छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने कम दबाव के क्षेत्र के कमजोर पड़ने के बाद मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने 24 नवंबर से प्रदेश के न्यूनतम तापमान में गिरावट आने और ठंड का प्रभाव बढ़ने की संभावना जताई है।
Chhattisgarh Weather: छत्तीसगढ़ में चक्रवात अकवान का प्रभाव समाप्त होने और उत्तरी छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने कम दबाव के क्षेत्र के कमजोर पड़ने के बाद मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने 24 नवंबर से प्रदेश के न्यूनतम तापमान में गिरावट आने और ठंड का प्रभाव बढ़ने की संभावना जताई है।
हल्की बारिश के आसार
मौसम विभाग से आज मिली जानकारी के अनुसार आगामी दो दिनों के दौरान प्रदेश के न्यूनतम तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इसके बाद मंगलवार से रात के तापमान में गिरावट का सिलसिला शुरू हो सकता है। फिलहाल रविवार को भी प्रदेश के एक-दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। बारिश की गतिविधियां कम होने और आसमान साफ होने के साथ रात के समय ठंड बढ़ने की संभावना है। राजधानी रायपुर में रविवार सुबह कोहरा छाया रहा।
कहां कितनी हुई बारिश
प्रदेश में शनिवार को मौसम का मिजाज बदला हुआ रहा। विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि बिलासपुर संभाग के एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा हुई। इस दौरान भैसमा में सर्वाधिक 90 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। राजधानी रायपुर में भी 14.9 मिमी वर्षा दर्ज की गई।
लगातार बादल छाए रहने और बारिश के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक बने रहने के कारण रात में अपेक्षाकृत कम ठंड महसूस की गई।
कहां कितना तापमान
राजधानी रायपुर में शनिवार को दिनभर बादलों की मौजूदगी के कारण अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 6 डिग्री नीचे पहुंच गया। यहां अधिकतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.7 डिग्री अधिक है। इस कारण दिन में ठंडक महसूस की गई, लेकिन रात का तापमान अपेक्षाकृत अधिक बना रहा।
विभाग के अनुसार प्रदेश के अन्य प्रमुख शहरों में भी तापमान में अंतर दर्ज किया गया। शनिवार को पेण्ड्रारोड में न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। वहीं, जगदलपुर में अधिकतम तापमान 30.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सर्वाधिक रहा।
बिलासपुर में अधिकतम तापमान 22.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 7.1 डिग्री कम है। अंबिकापुर में अधिकतम तापमान 23.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा। इसी प्रकार माना एयरपोर्ट में अधिकतम तापमान 25 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दुर्ग में न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस और राजनांदगांव में 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक कम दबाव के क्षेत्र का असर कमजोर होने के बाद बारिश और बादलों की गतिविधियों में कमी आएगी। इसके साथ ही रात के तापमान में गिरावट की परिस्थितियां बनेंगी। ऐसे में 24 नवंबर से प्रदेश में ठंड का प्रभाव बढ़ने की संभावना है।
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