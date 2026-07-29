छत्तीसगढ़ के मौसम पर बड़ा अपडेट, अगले 2 दिन होगी झमाझम बारिश; 6 लोगों की मौत
छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटे तक भारी बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अनेक जिलों में भारी बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है।
छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटे तक भारी बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अनेक जिलों में भारी बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। लगातार हो रही बारिश के कारण कई नदी-नाले उफान पर हैं और अनेक क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इस बीच गरियाबंद जिले में उफनते नाले में बहने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि मंगलवार को बिजली गिरने की अलग-अलग घटनाओं में पांच लोगों की जान चली गई।
गरियाबंद जिले में सहसपुर निवासी थनवार यादव (55) उफनते सरगी नाला को पार करने के दौरान तेज बहाव में बह गया। स्थानीय लोगों के अनुसार वह नशे की हालत में था। उनका शव घटना स्थल से लगभग पांच किलोमीटर दूर खुटेरी गांव के पास बरामद किया गया।
नदी किनारे बसे लोगों के लिए अलर्ट
सिकासार बांध से 15 हजार क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद प्रशासन ने पैरी नदी के किनारे बसे क्षेत्रों के लिए सतर्कता बरतने की अपील की है। मंगलवार को बिजली गिरने की अलग-अलग घटनाओं में मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में तीन ग्रामीणों, सूरजपुर में एक किसान तथा गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में एक महिला मजदूर की मौत हो गई। इन घटनाओं में कुल 11 लोग घायल भी हुए हैं। सारंगढ़-बरमकेला क्षेत्र के लाट नाले में बह गई कार में सवार पूर्व सरपंच देवनारायण पटेल और उनकी पत्नी का दो दिन बाद भी कोई पता नहीं चल सका है। दोनों की तलाश के लिए राहत एवं बचाव अभियान लगातार जारी है। लगातार बारिश के कारण गरियाबंद जिले के छिन्दोला-आमामोरा मार्ग पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। खोलापारा नाले के ऊपर से पानी बहने के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार ने नाला पार करने का प्रयास किया और बहाव में गिर गया, हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने उसे सुरक्षित बचा लिया। जलभराव के कारण आमामोरा, ओढ़, कुकरार और नगरार गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क प्रभावित हो गया है।
अगले दो दिन तक होगी बारिश
मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश, गरज-चमक और बिजली गिर सकती है। विभाग ने अगले दो दिनों तक कई इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। राजधानी रायपुर में बुधवार को दिनभर बादल छाए रहने तथा गरज-चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है। शहर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।
मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस दुर्ग में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस पेंड्रा रोड में रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि ओडिशा और आसपास बने गहरे दवाब का प्रभाव अब छत्तीसगढ़ में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यह प्रणाली अगले 24 घंटे में उत्तर ओडिशा, दक्षिण झारखंड और उत्तर छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ेगी। इसके साथ सक्रिय मानसून ट्रफ से प्रदेश में लगातार नमी पहुंच रही है, जिससे कई क्षेत्रों में तेज बारिश की स्थिति बनी हुई है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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