छत्तीसगढ़ में 3 से 4 दिन तक झमाझम बारिश का दौर, कई जिलों में ऑरेंज-यलो अलर्ट

बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के प्रभाव से छत्तीसगढ़ में एकबार फिर जोरदार बारिश के आसार हैं। अगले तीन से चार दिन तक छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश होने की संभावना है। अगले 24 घंटे के दौरान छत्तीसगढ़ में कैसा रहेगा मौसम जानें...

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, रायपुरWed, 13 Aug 2025 08:13 PM
बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के प्रभाव से आगामी तीन से चार दिन तक छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश होने की संभावना है। निम्न दाब का सबसे ज्यादा असर दक्षिणी छत्तीसगढ़ यानी बस्तर संभाग के जिलों में दिखने को मिल सकता है। इधर मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज और यलो अलर्ट जारी किया है। बारिश का मुख्य केंद्र दक्षिण और मध्य छत्तीसगढ़ के जिले हो सकते हैं। बस्तर क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना है।

इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट

रायपुर, दुर्ग-भिलाई सहित कुछ जिलों में सुबह मध्यम बारिश हुई है। वहीं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में 116.5 मिमी और सुकमा जिले में 82.4 मिमी बारिश रिकार्ड किया गया है। रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के सुकमा, बीजापुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिलों में भारी से ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

इन जिलों में येलो अलर्ट

वहीं बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, उत्तर बस्तर कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, बलौदा बाजार, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, गौरेला-पेंड्रा -मरवाही, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली, सुरगुजा, सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में जोरदार बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है।

30 से 40 की स्पीड से चलेंगी हवाएं

इन जिलों में बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की घटना भी हो सकती है। वहीं हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे चलने की संभावना है। रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक, आंध्रप्रदेश और तेलंगाना के ऊपर एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। बुधवार को इसके प्रभाव से बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम और पश्चिम मध्य में एक निम्न दाब का क्षेत्र बनने की संभावना है।

तीन से चार दिन तक बारिश के आसार

आगामी तीन से चार दिन तक अधिकांश स्थानों पर मध्यम बारिश के साथ ही दक्षिणी हिस्से के एक दो स्थानों पर भारी बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर में मध्यम बारिश हुई है। 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच बस्तर संभाग के कुछ हिस्सों में अति भारी बारिश, बिजली गिरने, बादल गरजने की घटना भी हो सकती है।

रायगढ़ जिले में 116.6 मिमी बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में प्रदेश में सबसे ज्यादा रायगढ़ जिले में 116.6 मिमी बारिश हुई है। जशपुर में 28.5 मिमी, सरगुजा में 45.4 मिमी, बलरामपुर-रामानुजगंज में 53.2 मिमी, सूरजपुर में 31.4 मिमी, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी में 30.2 मिमी, कोरबा में 34.2 मिमी, बिलासपुर में 33.4 मिमी, सक्ती में 38.4 मिमी, बिलाईगढ़-सांरगढ़ में 19.6 मिमी, महासमुंद में 35 मिमी, रायपुर में 25.8 मिमी, दुर्ग में 24.3 मिमी, राजनांदगांव में 18 मिमी, धमतरी में 34 मिमी, गरियाबंद में 28.9 मिमी, कांकेर में 62.6 मिमी, कोंडागांव में 29.3 मिमी, बीजापुर में 19.7 मिमी, दंतेवाड़ा में 45 मिमी, सुकमा में 35.5 मिमी और बस्तर जिले में 82.4 मिमी बारिश रिकार्ड किया गया है।

रिपोर्ट- संदीप दीवान

