छत्तीसगढ़ में तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट, तूफान अकवान का असर से बदला मौसम
Chhattisgarh Weather Forecast: तूफान अकवान के असर से छत्तीसगढ़ में मौसम बदल गया है। कई जगह बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है। पारा गिरने से ठंड बढ़ गई है।
चक्रवाती तूफान अकवान के प्रभाव से छत्तीसगढ़ का मौसम बदल गया है। छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बारिश देखी गई है। इससे तापमान में काफी गिरावट आई है। मौसम विभाग ने शनिवार को कुछ स्थानों पर भारी बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। आगामी दो दिनों के दौरान चक्रवाती मौसमी सिस्टम के कमजोर होने के साथ छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियों में धीरे-धीरे बदलाव आने का अनुमान जताया है।
चलेंगी तेज हवाएं, बारिश की भी चेतावनी
मौसम विभाग ने शनिवार को छत्तीसगढ़ के एक-दो स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान गरज-चमक के साथ बिजली गिरने तथा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है।
धुंध की वजह से कम हुई दृश्यता
छत्तीसगढ़ के पेंड्रा क्षेत्र में शनिवार सुबह से बूंदाबांदी का दौर जारी है। वहीं, कोंडागांव जिले के केशकाल में हल्की बारिश के साथ धुंध छाई है। धुंध की वजह से दृश्यता कम होने के कारण वाहन चालकों को दिन के समय भी वाहनों की लाइट जलाकर आवागमन करना पड़ रहा है।
बारिश से गिरा तापमान
इससे पहले शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में हुई बारिश के कारण अधिकतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। रायपुर में दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 9 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया। बारिश और ठंडी हवाओं के कारण ठिठुरन बढ़ने से शहर के कुछ क्षेत्रों में लोग अलाव जलाकर ठंड से बचने का प्रयास करते दिखाई दिए।
कैसा रहेगा तापमान?
छत्तीसगढ़ में कल सर्वाधिक अधिकतम तापमान अंबिकापुर में 25.4 डिग्री सेल्सियस जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान पेंड्रा रोड में 12.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं आने की संभावना है। वहीं इसके बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है।
2 दिन के दौरान बारिश में आएगी कमी
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, आगामी दो दिनों के दौरान चक्रवाती मौसम प्रणाली के क्रमशः कमजोर होगी। इस कारण छत्तीगसढ़ में बारिश की गतिविधियों में धीरे-धीरे कमी आएगी।
रायपुर में कैसा मौसम?
रायपुर में सुबह से बादल छाए हुए हैं। IMD ने रायपुर में एक-दो स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, कल रायपुर का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान सामान्य से 9 डिग्री सेल्सियस कम रहा। रायपुर में दिनभर बादल छाए रहे और इस दौरान 11.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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