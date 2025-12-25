छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड, इन जिलों में शीतलहर की चेतावनी; छाएगा कोहरा

संक्षेप: Chhattisgarh Mausam: छत्तीसगढ़ में अगले तीन दिनों तक कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप देखा जाएगा। रायपुर मौसम केंद्र ने अनुमान जताया है कि न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट आ सकती है।

छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिन तक कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप बना रहेगा। मौसम विभाग ने न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की भी संभावना जताई है। खासकर उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के जिलों में घने कोहरे की संभावना है। छत्तीसगढ़ में सबसे कम तापमान अंबिकापुर में 5.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने फिलहाल पूरे छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क रहने की बात कही है। उत्तर-मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में शीतलहर का असर बना रह सकता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

शीतलहर, घना कोहरा और ठंड का ट्रिपल अटैक मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़ के अलग-अलग हिस्सों में शीतलहर की संभावना जताई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के अलग-अलग हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ने की चेतावनी दी है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में तो न्यूनतम तापमान में एक से 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी जा सकती है। खास तौर पर उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के जिलों के अलग-अलग हिस्सों में शीतलहर के साथ घना कोहरा छाने की प्रबल संभावना है।

इन जिलों में शीतलहर की चेतावनी मौसम विभाग ने शुक्रवार को राजनांदगांव, दुर्ग, बालोद, रायपुर और बेमेतरा जिलों के कुछ हिस्सों में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। कुछ जगहों पर घना कोहरा भी छा सकता है। बीते 24 घंटे के दौरान दुर्ग जिले के एक-दो स्थानों पर शीतलहर दर्ज की गई। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज किया गया।

रायपुर में ऐसा रहा मौसम राजधानी रायपुर में बुधवार को अधिकतम तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक 28.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान औसत से कम 12.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रायपुर में दिन के समय हल्के बादल छाए रहे। हवा की औसत गति लगभग 2 किलोमीटर प्रति घंटा देखी गई।

झारखंड में भी येलो अलर्ट मौसम विभाग के अनुसार, छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग ने ठंड बढ़ने की संभावना को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने और जरूरी सावधानियां अपनाने की अपील की है। झारखंड के 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। IMD ने अगले 3 दिनों तक झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, रांची, खूंटी और बोकारो में शनिवार तक शीतलहर की चेतावनी दी है।