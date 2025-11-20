Hindustan Hindi News
छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ी ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट; स्कूल म

छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ी ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट; स्कूल म

संक्षेप: छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। भारतीय मौसम विभाग रायपुर केंद्र द्वारा बुधवार रात जारी रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य से दो से पांच डिग्री तक नीचे पहुंच गया है। कई शहरों में सुबह-शाम कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है

Thu, 20 Nov 2025 10:37 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रायपुर
छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। भारतीय मौसम विभाग रायपुर केंद्र द्वारा बुधवार रात जारी रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य से दो से पांच डिग्री तक नीचे पहुंच गया है। कई शहरों में सुबह-शाम कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है और अगले कुछ दिनों में ठंड में और बढ़ोत्तरी होने का अनुमान है। आइए जानते हैं झारखंड मौसम का हाल।

दुर्ग में न्यूनतम तापमान 8.0° सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं अम्बिकापुर और पेंड्रा रोड जैसे इलाकों में भी तापमान में तेज गिरावट देखने को मिली है। मौसम विभाग ने स्पष्ट संकेत दिया है कि उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं के कारण प्रदेश का तापमान लगातार नीचे जा रहा है, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है।

ठंड बढ़ने का सीधा असर स्कूली बच्चों पर न पड़े, इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने कल शाम ही सभी संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिसकी जानकारी विभाग ने गुरुवार को दी। जारी पत्र में कहा गया है कि मौसम विभाग द्वारा शीतलहर संबंधी चेतावनी मिलने पर स्कूलों के समय में आवश्यक परिवर्तन किए जाएं।

लगातार गिरते तापमान के बीच अभिभावक भी बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। सुबह की शिफ्ट में स्कूल जाने वाले बच्चों को ठंड का ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में विभाग के निर्देशों से जल्द ही स्कूल टाइमिंग में बदलाव की संभावना बढ़ गई है।

मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार आने वाले तीन से पांच दिनों में तापमान में और गिरावट होने का अनुमान है। विभाग ने कहा है कि प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी रहेगी। बदलते मौसम और बढ़ती ठंड को देखते हुए प्रशासन, स्कूल और स्वास्थ्य विभाग सभी अलर्ट मोड पर हैं।

