छत्तीसगढ़ पर तूफान मुरासु की मार; 16 जिलों में अलर्ट, बारिश के साथ तेज हवाएं
छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान मुरासु के असर से मौसम बदल गया है। रायपुर समेत कई इलाकों में बादल छाने के साथ बारिश हुई है, जिससे ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने 16 जिलों में अलर्ट जारी किया है।
Chhattisgarh Mausam: छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान 'मुरासु' के प्रभाव से मौसम बदल गया है। राजधानी रायपुर सहित राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए हैं। अलग-अलग हिस्सों में बारिश के कारण सर्दी का असर साफ नजर आने लगा है। मौसम विभाग ने स्थिति को देखते हुए प्रदेश के 16 जिलों में बारिश, तेज हवाओं और बिजली गिरने का यलो अलर्ट जारी किया है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान हवा की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक देखी जा सकती है।
मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश पर सक्रिय चक्रवाती तूफान मुरासु 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ा। इस दौरान तूफान की तीव्रता में कमी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने इसके और कमजोर होकर अवदाब में परिवर्तित होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार, चक्रवाती मौसम प्रणाली से छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक, बारिश और तेज हवाओं की स्थिति बनी रह सकती है।
मौसम विभाग ने बुधवार को छत्तीसगढ़ के 16 जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। तेज हवाएं चलने, बारिश के साथ ही कुछ अलग-अलग जगहों पर वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। अलर्ट वाले जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश जबकि एक-दो स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है।
खासतौर पर दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बारिश देखी जा सकती है। रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में मंगलवार शाम बादल छाए रहे और कुछ स्थानों पर तेज बारिश दर्ज की गई। रायपुर में बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है। राजधानी रायपुर में अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है।
छत्तीसगढ़ के तापमान की स्थिति पर नजर डालें तो मंगलवार को सर्वाधिक अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस रायपुर में दर्ज किया गया। सबसे कम न्यूनतम तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस पेण्ड्रा रोड में रिकॉर्ड किया गया। रायपुर का न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। इसके अतिरिक्त बिलासपुर में अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस तथा जगदलपुर में 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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