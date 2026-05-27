बकरीद पर खुले में कुर्बानी न दें, सोशल मीडिया को लेकर मुस्लिमों से खास अपील; जानें क्या?
बकरीद (ईद-उल-अजहा) से पहले छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने मुस्लिम समुदाय से शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। बोर्ड ने लोगों से खुले या सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी न करने और इससे जुड़े फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने से बचने को कहा है।
बकरीद (ईद-उल-अजहा) से पहले छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने मुस्लिम समुदाय से शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। बोर्ड ने लोगों से खुले या सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी न करने और इससे जुड़े फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने से बचने को कहा है।
वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि राज्यभर की मस्जिदों और ईदगाहों में स्थानीय समय के अनुसार सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ईद-उल-अजहा की नमाज अदा की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस्लाम भाईचारे, सभी धर्मों के सम्मान और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का संदेश देता है।
बोर्ड ने अपने बयान में कहा कि ईद-उल-अजहा पैगंबर इब्राहिम और पैगंबर इस्माइल की कुर्बानी की याद में मनाया जाने वाला इस्लाम का अहम त्योहार है। ऐसे में त्योहार मनाते समय सामाजिक सौहार्द और दूसरे समुदायों की भावनाओं का भी ध्यान रखना जरूरी है।
वक्फ बोर्ड ने कहा कि कई बार कुर्बानी से जुड़े वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं, जिससे दूसरे समुदायों की भावनाएं आहत हो सकती हैं और सामाजिक माहौल खराब होने का खतरा रहता है। इसी वजह से लोगों से अपील की गई है कि वे कुर्बानी के फोटो या वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा न करें।
बोर्ड ने प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी न करने की भी सलाह दी है। साथ ही कहा गया है कि कुर्बानी के बाद साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए और खून या अन्य अवशेष नालियों या सार्वजनिक स्थानों पर न जाने दिए जाएं। इसके अलावा लोगों से सड़कों पर नमाज अदा न करने की अपील की गई है। बोर्ड ने कहा कि अगर भीड़ अधिक हो तो पिछले वर्षों की तरह तय ईदगाहों और निर्धारित स्थानों का इस्तेमाल किया जाए।
सलीम राज ने कहा कि सभी समुदायों की आस्था और भावनाओं का सम्मान करते हुए बकरीद का त्योहार मनाया जाना चाहिए। उन्होंने लोगों से भाईचारे और शांति का माहौल बनाए रखने की अपील की।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें
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