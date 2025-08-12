स्वतंत्रता दिवस पर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का निर्देश; मस्जिद, मदरसा और दरगाहों में फहराएं तिरंगा

डॉ सलीम राज ने बताया कि छत्तीसगढ़ में मस्जिदों, दरगाहों, इमामबाड़ों और खानकाहों के मुख्य प्रवेश द्वार पर तिरंगा फहराना अनिवार्य किया गया है। इसको लेकर निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ की सभी मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों में तिरंगा फहराया जाएगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने निर्देश जारी किए हैं। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ सलीम राज ने बताया कि सभी मस्जिदों को तिरंगा फहराने के बाद उसकी तस्वीर भेजनी होगी। और समय का भी उल्लेख करना होगा।

क्या बोले डॉ सलीम राज डॉ सलीम राज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मस्जिदों, दरगाहों, इमामबाड़ों, खानकाहों और मस्जिदों के मुख्य प्रवेश द्वार पर तिरंगा फहराना अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि भारतीय मुस्लिम तिरंगे का सम्मान करते हैं। तिरंगा फहराने की जिम्मेदारी प्रत्येक मस्जिद के इमाम और मस्जिद समिति की होगी। उन्हें इस आयोजन की तस्वीरें वक्फ बोर्ड के पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी। फोटो के साथ स्थान और ध्वजारोहण का समय भी उल्लेख करना होगा। बता दें कि प्रदेश की 3287 मस्जिद हैं।