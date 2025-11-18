Hindustan Hindi News
एक हफ्ते पहले हिडमा की मां से मिले थे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री, की थी ये अपील

एक हफ्ते पहले हिडमा की मां से मिले थे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री, की थी ये अपील

संक्षेप: छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने एक हफ्ते पहले ही हिडमा की मां से मुलाकात कर उसे मुख्यधारा में लौटने को कहा था, पर उसने एक न सुनी और आज उसका खात्मा हो गया। दावा किया जा रहा है कि इसके मारे जाने से दक्षिण बस्तर नक्सलमुक्त हो जाएगा।

Tue, 18 Nov 2025 03:14 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, रायपुर
छत्तीसगढ़ के सुरक्षाबलों को आज बड़ी सफलता मिली है। आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे क्षेत्र में आज कुख्यात नक्सली मादवी हिडमा मारा गया। अपनी दहशत से आतंक का पर्याय बन चुके हिडमा के अलावा उसकी पत्नी राजे राजे उर्फ रजक्का को भी फोर्स ने मार गिराया है। हिडमा पर 1 करोड़ का इनाम था। हिडमा की मौत के बाद दक्षिण बस्तर नक्सलमुक्त हो जाएगा। इस बीच एक बात और पता चली है कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने एक हफ्ते पहले ही हिडमा की मां से मुलाकात कर उसे मुख्यधारा में लौटने को कहा था, पर उसने एक न सुनी और आज उसका खात्मा हो गया।

एक सप्ताह पहले हिडमा की मां से मिले था गृह मंत्री विजय शर्मा

नक्सलियों की मिलिट्री विंग PLGA बटालियन नंबर-1 का प्रमुख और केंद्रीय समिति सदस्य माडवी हिडमा और उसकी पत्नी मुठभेड़ में मारी गई। इस मुठभेड़ से ठीक 7 दिन पहले गृह मंत्री विजय शर्मा ने हिडमा के गांव पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने उसकी मां से मुलाकात कर हिडमा को मुख्यधारा में लौटने की सलाह देने को कहा था। 10 नवंबर को सुकमा जिले के पूवर्ती गांव में गृह मंत्री विजय शर्मा ने हिडमा की मां से मुलाकात की थी। हफ्तेभर पहले ही हिडमा की मां ने उसे आत्मसमर्पण कर शांति के रास्ते पर लौट आने की अपील की थी, लेकिन मां की बात हिडमा ने नहीं मानी और अब मुठभेड़ में मारा गया। मुलाकात के सिर्फ 7 दिन बाद ही आज मुठभेड़ में उसके मारे जाने की खबर सामने आई है।

हिड़मा के मारे जाने से दक्षिण बस्तर नक्सलमुक्त हो जाएगा

आज छत्तीसगढ़-आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 1 करोड़ का इनामी खूंखार नक्सली नेता हिड़मा और उसकी पत्नी राजे उर्फ रजक्का को फोर्स ने ढेर कर दिया। आंध्रप्रदेश मारेडुमिली में एपी ग्रेहाउंड्स की ओर से मारे गए 6 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। दावा किया जा रहा है कि इसके मारे जाने से दक्षिण बस्तर नक्सलमुक्त हो जाएगा। इस इलाके से ही हिड़मा अपना नेटवर्क चलाथा था और युवाओं को हथियार उठाने के लिए प्रेरित करता था। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

हथियारबंद नक्सलियों के बड़े सुरक्षा घेरे में चलता था हिडमा

हिडमा को हाल ही में केंद्रीय समिति (CC) का सदस्य भी बनाया गया था। वह 200–250 हथियारबंद नक्सलियों के साथ बड़े सुरक्षा घेरे में चलता था। वह सालों से सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में था और नक्सल नेटवर्क का सबसे खतरनाक चेहरा माना जाता था। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के साथ पूरे भारत के लिए बड़ी सफलता है। अब नक्सलियों के पास एकमात्र विकल्प सरेंडर ही बचा है।

रिपोर्ट- संदीप दीवान

Chhattisgarh News

