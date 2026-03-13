छत्तीसगढ़ में पड़ रही भीषण गर्मी, विभाग ने बताया किस दिन मौसम लेगा यू-टर्न और होगी बारिश
प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। प्रदेश में अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने, लेकिन उसके बाद अगले कुछ दिनों में उसमें 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है।
छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी पड़ रही है, और प्रदेश के ज्यादातर शहरों का अधिकतम तापमान 35 से 40 डिग्री के बीच देखा जा रहा है। जिसके चलते लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने शुक्रवार से मौसम में परिवर्तन होने का अनुमान लगाया था, लेकिन सिस्टम में हुए बदलाव के चलते आज प्रदेश के ज्यादातर जिलों में मौसम शुष्क ही रहा और कहीं पर भी बादल नहीं छाए। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसके बाद आगामी दिनों में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। राजधानी रायपुर में आज 13 मार्च को धुंध छाए रहने की संभावना है। साथ ही इस दौरान अधिकतम तापमान क्रमशः 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।
शनिवार से मौसम बदलने का लगाया अनुमान
मौसम विभाग ने शनिवार (14 मार्च) को प्रदेश में एक-दो स्थानों पर तेज हवा (30-40 KMPH) तथा गरज चमक के साथ वज्रपात और हल्की वर्षा होने की संभावना जताई है। इसके बाद 15 मार्च, 16 मार्च और 17 मार्च को भी प्रदेश में ज्यादातर जिलों में मौसम में अचानक भारी बदलाव होने व बारिश होने का अनुमान लगाया है।
बीते दिन राजनांदगांव रहा सबसे गर्म
बीते दिन के मौसम की बात करें तो प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस राजनंदगांव में तथा सबसे कम न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज किया गया। प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। प्रदेश में अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने, लेकिन उसके बाद अगले कुछ दिनों में उसमें 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है।
मौसम की विशेषताएं एवं सिनोप्टिक स्थितियां
पूर्वोत्तर बिहार से दक्षिण ओडिशा तक फैली द्रोणिका अब झारखंड से विदर्भ तक छत्तीसगढ़ से होकर समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। औसत समुद्र तल से 12.6 किमी की ऊँचाई पर लगभग 90 नॉट की गति वाली उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम उत्तर-पश्चिम भारत के ऊपर चल रही है।
केंद्र सरकार से प्रदेश को मिली 15.70 करोड़ की मदद
उधर केन्द्र सरकार ने वर्ष 2025 में बाढ़, आकस्मिक बाढ़ , बादल फटने , चक्रवात 'मोंथा' और भूस्खलन से प्रभावित देश के कई राज्यों के लिए कुल 1,912.99 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता को मंजूरी दे दी। इस दौरान छत्तीसगढ़ के लिए 15.70 करोड़ रुपए की सहायता राशि को मंजूरी दी गई। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई एक उच्चस्तरीय समिति की बैठक में इस बारे में निर्णय लिया गया।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।
