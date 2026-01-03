Hindustan Hindi News
Chhattisgarh Two Maoists killed in gunfight with security forces during the search operation
सुकमा में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में मार गिराए गए 12 नक्सली, ऑटोमेटेड हथियार भी बरामद

संक्षेप:

आईजी बस्तर पी सुंदरराज के मुताबिक, तलाशी अभियान के दौरान मुठभेड़ स्थल से अब तक दो माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं। सुबह पांच बजे से ही डीआरजी और माओवादियों के बीच रुक-रुक कर गोलीबारी जारी है।

Jan 03, 2026 11:44 am IST
छत्तसीगढ़ के सुकमा में शनिवार को डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (डीआरजी) ने 12 नक्सलियों को मारा गिराया। मुठभेड़ सुकमा जिले के किस्ताराम क्षेत्र के जंगल में हुई। एसपी सुकमा किरण चव्हाण के मुताबिक, मुठभेड़ स्थल से ऑटोमेटेड हथियार भी बरामद किए गए।

वहीं बीजापुर जिले के दक्षिणी क्षेत्र में भी डीआरजी की एक टीम ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। खुफिया जानकारी के आधार पर तलाशी अभियान चलाया गया जिसमें दो नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। आईजी बस्तर पी सुंदरराज के मुताबिक, तलाशी अभियान के दौरान मुठभेड़ स्थल से अब तक दो नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। सुबह पांच बजे से ही डीआरजी और नक्सलियों के बीच रुक-रुक कर गोलीबारी जारी है।

तलाशी अभियान अभी भी जारी है, ऐसे में सुरक्षाबलों की सुरक्षा के लिहाज से आगे की जानकारी पुलिस द्वारा शेयर नहीं की गई है। गोलीबारी में किसी भी सुरक्षाकर्मी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है और आगे की जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।

पहले ही एलान

1 जनवरी, 2024 से अब तक बीजापुर जिले में 824 नक्सली मुख्यधारा में शामिल हो चुके हैं, 1079 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और अलग-अलग मुठभेड़ों में 222 नक्सली मार गिराए गए हैं। बीजापुर बस्तर मंडल के नक्सल प्रभावित जिलों में से एक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही एलान कर चुके हैं कि देश 31 मार्च, 2026 तक नक्सल मुक्त हो जाएगा।

इनाम घोषित किया गया था

आपको बता दें कि इससे पहले तेलंगाना में नक्सल कमांडर बरसे देवा उर्फ साइनाथ ने सरेंडर कर दिया था। देवा पर 25.47 लाख रुपये का नाम इनाम घोषित किया गया था। वहीं इससे पहले कुख्यात नक्सली नेता माडवी हिडमा को 18 नवंबर 2025 को आंध्र के मारे डुमिल्ली में एनकाउंटर में मार गिराया गया था।

आंध्र प्रदेश का रुख

माडवी बीते एक दशक में पैरामिलिट्री फोर्सेज पर 20 से ज्यादा हमलों को अंजाम दे चुका था। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में दबाव झेल रहे नक्सली संगठन अब आंध्र प्रदेश का रुख कर रहे हैं मगर सुरक्षाबल खुफिया जानकारी के आधार पर उन्हें ऐसा करने से लगातार रोक रहे हैं।

Indian Army

