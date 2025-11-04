रेड सिग्नल की अनदेखी या... छत्तीसगढ़ में किस चूक के कारण मालगाड़ी से टकराई पैसेंजर ट्रेन?
संक्षेप: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्टेशन के पास मंगलवार को पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी के बीच टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई जबकि 14 अन्य घायल हो गए। यह हादसा किस गलती के कारण हुआ इस बारे में रेलवे बोर्ड का बयान सामने आया है।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्टेशन के पास मंगलवार को पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी के बीच भीषण टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। यह हादसा किस गलती के कारण हुआ इस बारे में रेलवे बोर्ड का कहना है कि ऐसा लगता है कि पैसेंजर ट्रेन रेड सिग्नल पार कर गई थी। हालांकि रेलवे की ओर से हादसे की सघन जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर दी गई है।
रेड सिग्नल पार करना हो सकता है वजह
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, रेलवे बोर्ड की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि रेलवे अधिकारियों के प्रारंभिक आकलन के अनुसार ऐसा लगता है कि हादसे का कारण डेमू (डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट) पैसेंजर ट्रेन का रेड सिग्नल पार करना है। यानी पैसेंजर ट्रेन की ओर से रेड सिग्नल की अनदेखी हादसे की वजह हो सकती है।
मेमू ने मालगाड़ी को पीछे से मारी टक्कर
रेलवे अधिकारियों ने बताया कि हादसा बिलासपुर स्टेशन से महज कुछ किलोमीटर दूर लालखदान के पास हुआ। मेमू ट्रेन कोरबा जिले के गेवरा से बिलासपुर जा रही थी। इसी दौरान मेमू ने मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि यात्री ट्रेन का कोच मालगाड़ी पर चढ़ गया।
सिग्नल की अनदेखी या…
अधिकारियों के मुताबिक, दोनों ही ट्रेनें एक ही ट्रैक पर आ गईं। ड्राइवर ने ट्रेन रोकने की कोशिश की लेकिन दूरी इतनी कम थी कि गाड़ी को रोका नहीं जा सका नतीजतन पैसेंजर ट्रेन मालगाड़ी के पिछले हिस्से से जा टकराई। सवाल यह कि सेम ट्रैक पर दोनों ही गाड़ियां कैसे आ गईं? हादसे की वजह सिग्नल की अनदेखी रही या रूट डायवर्जन में तकनीकी गड़बड़ी या सिग्नल सिस्टम में खराबी थी। फिलहाल चूक जांच रिपोर्ट से ही सामने आएगी।
रेलवे सुरक्षा आयुक्त करेंगे जांच
रेलवे ने आगे अपने बयान में कहा कि रेलवे सुरक्षा आयुक्त (सीआरएस) के स्तर पर घटना की विस्तृत जांच की जाएगी ताकि सटीक कारण का पता लगाया जा सके। हादसे की गहन छानबीन के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर दी गई है।
दोनों ट्रेन के लोको पायलट से होगी पूछताछ
इस तरह की घटना दोबारा न हो इसके लिए जरूरी सुधार भी किए जाएंगे। सूत्रों का दावा है कि रेल अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। हर स्तर पर साक्ष्यों को एकत्र किया जा रहा। सूत्रों का दावा है कि दोनों ट्रेन के लोको पायलट से भी पूछताछ होगी और नजदीकी स्टेशन मास्टर से भी जवाब तलब किया जाएगा।
