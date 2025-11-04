Hindustan Hindi News
छत्तीसगढ़ में बड़ा ट्रेन हादसा, मालगाड़ी से टकराई पैसेंजर ट्रेन; 4 लोगों की मौत

छत्तीसगढ़ में बड़ा ट्रेन हादसा, मालगाड़ी से टकराई पैसेंजर ट्रेन; 4 लोगों की मौत

संक्षेप: छत्तीसगढ़ में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है। एक पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी में टक्कर हो गई है। इस हादसे में कई लोगों के मरने की खबर है।

Tue, 4 Nov 2025 06:05 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बिलासपुर
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में मंगलवार की शाम को बड़ा रेल हादसा हुआ है। बिलासपुर-कटनी सेक्शन में पैसेंजर ट्रेन और एक मालगाड़ी में सीधी और भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। यह दुर्घटना आज शाम लगभग 4 बजे के आसपास उस समय हुई, जब पैसेंजर ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही थी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि यात्री ट्रेन के डिब्बे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गए।

हादसे की सूचना मिलते ही बचाव कर्मी भी तुरंत मौके पर पहुंच गए हैं और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है। बिलासपुर के डीसी संजय अग्रवाल ने बताया, बिलासपुर के पास एक लोकल ट्रेन और मालगाड़ी के बीच आखिरी और पहले डिब्बे में टक्कर हो गई। हादसे में चार लोगों की मौत हो गई है। बचाव अभियान जारी है

कैसे हुआ हादसा?

यह दुर्घटना बिलासपुर-कटनी सेक्शन पर उस समय हुई जब कोरबा पैसेंजर ट्रेन लाल खदान इलाके के पास एक खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कुछ डिब्बे एक-दूसरे के ऊपर चढ़ गए और कई डिब्बे पटरी से उतर गए और ओवरहेड तार और सिग्नलिंग सिस्टम बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इससे इस रूट पर रेल परिचालन बाधित हो गया।

रेलवे बचाव दल, आरपीएफ कर्मी और स्थानीय पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मौके पर पर पहुंच गए। इमरजेंसी मेडिकल टीमें भी घायलों का इलाज कर रही हैं। इस हादसे का असर अन्य ट्रेनों की आवाजाही पर भी पड़ा है। हादसे के बाद कुछ ट्रेनें कैंसिल कर दी गई है जबकि कुछ डायवर्ट कर दी गई हैं।

अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
