छत्तीसगढ़ रेल हादसे के बाद 8 ट्रेनें रद्द; जांच के आदेश, इन फोन नंबरों पर करें संपर्क

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के पास गेवरारोड पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी के बीच भीषण टक्कर में 5 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। हादसे में 25 से 30 लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों की मानें तो पैसेंजर ट्रेन ने मालगाड़ी को सीधे टक्कर मारी। ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पीड़ितों के परिजनों के लिए हल्प लाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। हादसे से कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं।

8 ट्रेनें रद्द इस हादसे के कारण बिलासपुर-कोरबा रूट ठप हो गया है। हावड़ा-मुंबई रूट भी पूरी तरह से बाधित हो गया है। इससे ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया है। अब तक की प्राप्त जानकारी के मुताबिक, कुल 8 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अलग-अलग स्टेशनों पर ट्रेनों को रखा गया है।

जांच के आदेश रेलवे ने इस ट्रेन हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। हादसे की जांच के लिए रेलवे की ओर से एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है। हादसे की जांच रेलवे सुरक्षा आयुक्त स्तर पर कराई जाएगी ताकि कारणों पता कर जरूरी और सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें।

हेल्पलाइन नंबर यात्रियों एवं उनके परिजनों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। रेलवे की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यात्री और उनके परिजन उक्त नंबरों पर संपर्क कर जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रेल प्रशासन स्थिति पर निरंतर नजर रखे हुए है। समुचित राहत, बचाव एवं सहायता सुनिश्चित कर रहा है।

बिलासपुर - 7777857335, 7869953330

चांपा - 8085956528

रायगढ़ - 9752485600

पेंड्रा रोड - 8294730162

कोरबा - 7869953330

उसलापुर - 7777857338

पैसेंजर ट्रेन की बोगी मालगाड़ी पर चढ़ी बिलासपुर जिले के कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि लोकल पैसेंजर ट्रेन कोरबा जिले के गेवरा रेलवे स्टेशन से बिलासपुर के लिए रवाना हुई थी। यह ट्रेन जब शाम चार बजे गतौरा और बिलासपुर रेलवे स्टेशन के बीच थी तभी इसने एक मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। घायलों को बिलासपुर के अपोलो, छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान और अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद पैसेंजर ट्रेन की पहली बोगी मालगाड़ी की अंतिम बोगी पर चढ़ गई।