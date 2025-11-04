2-3 तो सामने ही मर गए, किसी का हाथ कटा किसी के पैर; चश्मदीदों ने बताया छत्तीसगढ़ ट्रेन हादसे का खौफनाक मंजर

संक्षेप: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भीषण रेल हादसा हो गया। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के करीब एक लोकल यात्री ट्रेन एक मालगाड़ी से टकरा गई जिसमें साच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं।

कैछत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भीषण रेल हादसा हो गया। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के करीब एक लोकल यात्री ट्रेन एक मालगाड़ी से टकरा गई जिसमें साच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मौत का आंकड़ा अभी और बढ़ भी सकता है। बिलासपुर जिले के कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि एक लोकल यात्री ट्रेन आज कोरबा जिले के गेवरा रेलवे स्टेशन से बिलासपुर के लिए रवाना हुई थी। अग्रजा ने बताया कि जब ट्रेन आज शाम लगभग चार बजे गतौरा और बिलासपुर रेलवे स्टेशन के मध्य में थी, तभी लोकल यात्री ट्रेन ने एक मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ये टक्कर कितनी भयंकर थी, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ट्रेनों के डब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए और कुछ के पटरी से उतने की भी खबर है। इस बीच इस हादसे की चपेट में आई एक महिला ने इसका खौफनाक मंजर बयां किया है। महिला ने बताया कि टक्कर इतनी भयानक थी कि लोग मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगे। वहीं एक अन्य चश्मदीद ने बताया कि 2-3 लोग तो सामने ही मर गए। किसी का पैर कटा था तो किसी का सिर।

अकलतरा से बिलासपुर जा रही एक घायल महिला ने खौफनाक मंजर बयां करते हुए कहा कि ट्रेन चल रही थी और अचानक मालगाड़ी से टकरा गईइससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, लोग मदद के लिए चीखने-चिल्लाने लगे। महिला ने बताया कि वह उसी कोच में थी जो मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया था। उन्होंने कहा, "टक्कर के बाद मेरा पैर सीट के नीचे फंस गया। मुझे बचाव दल ने निकाला और पहले रेलवे अस्पताल ले जाया गया, फिर दूसरे अस्पताल में भेज दिया गया।

वहीं न्यूज 18 से बात करते हुए एक शख्स ने कहा, हादसा अचानक हुआ और डिब्बा एकदम से ऊपर चढ़ गया। 2-3 लोग तो मेरे सामने ही मर गए। किसी का हाथ कटा हुआ तो किसी का पैर। एक दम हल्ला मच गया। वहीं एक अन्य शख्स ने कहा कि यात्रियों ने ही बचाव कार्य शुरू कर दिया था। रेस्क्यू टीम तो बाद में आई। यात्री ही लाशें निकालने में लग गए थे।

कैसे हुआ हादसा? एक अधिकारी ने बताया कि घटना के दौरान लोकल ट्रेन की पहली बोगी, मालगाड़ी की अंतिम बोगी के ऊपर चढ़ गई और छतिग्रस्त हो गई। उन्होंने बताया कि लोकल ट्रेन की बोगी में दो अन्य यात्रियों के फंसे होने की जानकारी मिली है, जिन्हें निकालने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद रेलवे, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारी एवं कर्मचारी घटनास्थल पहुंचे तथा राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया।

मौके की तस्वीरों में यात्री ट्रेन का एक कोच मालगाड़ी के वैगन के ऊपर चढ़ा दिख रहा है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायल यात्रियों को पांच लाख रुपये और सामान्य रूप से घायल यात्री को एक लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है।

अधिकारियों ने बताया कि रेलवे प्रशासन द्वारा राहत एवं बचाव कार्य युद्धस्तर पर प्रारंभ कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ अधिकारी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया है। उन्होंने बताया कि रेल प्रशासन प्रभावित यात्रियों को हरसंभव सहायता और समन्वय प्रदान कर रहा है।

उन्होंने बताया कि इस घटना की विस्तृत जांच रेलवे सुरक्षा आयुक्त स्तर पर करायी जाएगी, जिससे घटना के कारणों की समुचित जांच करके आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें। अधिकारियों ने बताया कि हादसे के बाद दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों और उनके परिजनों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। उन्होंने बताया कि यात्री और उनके परिजन हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करके आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि रेल प्रशासन पूरी तत्परता से सहायता और समन्वय सुनिश्चित कर रहा है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस घटना पर दुख जताया है। साय ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ''बिलासपुर के पास ट्रेन दुर्घटना का समाचार अत्यंत दु:खद है। बिलासपुर जिला कलेक्टर से जानकारी लेकर उन्हें हरसंभव सहायता और राहत कार्य संबंधित निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ है। रेलवे और प्रशासन की टीमें तुरंत राहत एवं बचाव कार्य में जुट गई हैं। घायलों के उपचार के लिए सभी आवश्यक संसाधन और चिकित्सा सहायता सुनिश्चित की जा रही है। राज्य सरकार पूरी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ स्थिति पर नजर रख रही है।