बाघों को लेकर इस राज्य से आई गुड न्यूज, तीन साल में बढ़कर इतनी हो गई कुल संख्या

बयान के अनुसार, मंगलवार को मुख्यमंत्री साई की अध्यक्षता में हुई छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव कल्याण बोर्ड की 15वीं बैठक के दौरान, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) अरुण कुमार पांडे ने कहा कि राज्य में बाघों की संख्या अप्रैल 2025 में 17 से बढ़कर 35 हो गई है। 

Utkarsh Gaharwar रायपुर, पीटीआईWed, 10 Sep 2025 02:36 PM
देश के हिंदी भाषी राज्य छत्तीसगढ़ से आज एक गुड न्यूज आई है। सरकार से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या पिछले तीन सालों में दोगुनी होकर 17 से 35 हो गई है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री विष्णु देव साई ने बाघों की संख्या में इस बढ़ोतरी को प्रभावी संरक्षण का प्रमाण बताया, कहा कि ये उनके सरकार की प्राथमिकता है। राज्य में चार टाइगर रिजर्व हैं - इंद्रावती (बीजापुर जिला), उदंती-सीतानदी (गरियाबंद-धमतरी), अचानकमार (मुंगेली), और गुरु घासीदास-तमोर पिंगला, जो मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर जिलों में फैला हुआ है।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) ने मध्य प्रदेश से राज्य के उदंती-सीतानदी और गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व में बाघों को स्थानांतरित करने की मंजूरी दे दी है, जिसे जल्द ही पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य के जानवर, जंगली भैंसों की संख्या बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पांडे ने कहा कि असम से लाए गए जंगली भैंसों की संख्या बढ़ रही है, और कहा कि राज्य पक्षी, 'पहाड़ी मैना' की रक्षा के लिए "मैना मित्र" समूह के माध्यम से विशेष पहल की जा रही है जो उनके आवास की निगरानी करेगा।

अधिकारी ने कहा कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए टाइगर रिजर्व और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिससे संरक्षण को मजबूत करते हुए पास के ग्रामीणों के लिए आजीविका के अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री ने बाघों की आबादी में वृद्धि को प्रभावी संरक्षण का सबूत बताते हुए जोर दिया कि अब अन्य वन्यजीव प्रजातियों के संरक्षण के लिए भी इसी तरह के प्रयास किए जाने चाहिए।

साई के हवाले से बयान में कहा गया कि वन्यजीवों का संरक्षण और संवर्धन हमारी प्राथमिकता है। छत्तीसगढ़ वन संपदा और वन्यजीवों से समृद्ध है, और सरकार इसके संरक्षण और विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जशपुर के नीमगांव जैसे क्षेत्र, जो बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करते हैं, उन्हें समर्पित संरक्षण स्थलों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी पहल न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगी बल्कि रोजगार भी पैदा करेगी।

वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने बैठक में कहा कि अन्य जंगली जानवरों की आबादी भी बढ़ी है, और उनके आवासों में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है कि बैठक में गश्त मार्ग बनाने और संरक्षित क्षेत्रों को तर्कसंगत बनाने, उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के तहत धवलपुर से कुकरार तक सड़क, मिशन अमृत योजना के तहत पाइपलाइन विस्तार, और इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कबीरधाम वन प्रभाग में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

