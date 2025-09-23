chhattisgarh surajpur bolero rammed on father son later died eating groundnut was the reason मूंगफली खाने को लेकर विवाद, छत्तीसगढ़ में बाप-बेटे को बोलेरो से रौंद दिया, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
मूंगफली खाने को लेकर विवाद, छत्तीसगढ़ में बाप-बेटे को बोलेरो से रौंद दिया

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। मूंगफली खाने को लेकर रिश्तेदारों में विवाद हो गया, जिसके बाद आरोपियों ने बाप-बेटे को बोलेरो से रौंद दिया। बाप-बेटे दोनों उछलकर नीचे गिर गए। बेटा जमीन पर छटपटाता रहा और थोड़ी देर बाद दोनों की जान चली गई।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, रायपुरTue, 23 Sep 2025 02:09 PM
छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। मूंगफली खाने को लेकर रिश्तेदारों में विवाद हो गया, जिसके बाद आरोपियों ने बाप-बेटे को बोलेरो से रौंद दिया। बाप-बेटे दोनों उछलकर नीचे गिर गए। बेटा जमीन पर छटपटाता रहा और थोड़ी देर बाद दोनों की जान चली गई। घटना में छोटा बेटा गंभीर रूप से घायल है, जो अस्पताल में भर्ती है। रामानुजनगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद से सभी आरोपी फरार चल रहे हैं।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों में पहले से विवाद चल रहा था। त्रिवेणी रवि ने अपने खेतों में मूंगफली की फसल लगाई है। सोमवार की शाम को त्रिवेणी रवि का छोटा बेटा करण रवि खेत में बैठकर मूंगफली खा रहा था। इसी बीच रिश्तेदार नर्मदा सोनवानी आया। नर्मदा सोनवानी ने भी अपने खेत में मूंगफली लगाई है। नर्मदा सोनवानी ने करण रवि पर खेत से मूंगफली उखाड़कर खाने का आरोप लगाया और अपने दोनों बेटों के साथ मारपीट शुरू कर दी।

थाने में भी हुआ दोनों पक्ष का विवाद

बेटे से मारपीट की सूचना पर पिता त्रिवेणी रवि एवं बड़ा भाई राजा भी वहां पहुंच गए। मारपीट से अपने छोटे बेटे करण और को बचने की कोशिश करने लगे, लेकिन नर्मदा सोनवानी उनसे से भी मारपीट करने लगे। इस घटना के बाद तीनों पीड़ित रामानुजनगर थाना पहुंचे और सुरक्षा की मांग करने लगे। इस दौरान नर्मदा सोनवानी को पुलिस ने थाने बुलाया। दोनों पक्ष का थाने में भी विवाद हो गया। दोनों को समझाइश देकर थाने से वापस भेजा गया।

एक बार बचे, दूसरी बार में गई जान

रात करीब 11 बजे त्रिवेणी रवि और उसके दोनों बेटे बाइक से घर लौट रहे थे। रास्ते में नकना चौक के पास बोलेरो सवार नर्मदा सोनवानी के बड़े बेटे ओमप्रकाश ने त्रिवेणी रवि और उनके बेटों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उस समय वे बच गए। बाइक सवार घर के पास पहुंचे, जहां पीछे से तेज रफ्तार में बोलेरो सवारों ने गाड़ी चढ़ा दी। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। तीनों को परिजनों और पड़ोसियों ने जिला अस्पताल सूरजपुर पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने त्रिवेणी रवि (41 वर्ष), बड़े बेटे राजा बाबू (21 वर्ष) को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं करण रवि को सूरजपुर जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। उसे गंभीर चोटें आई हैं।

(रिपोर्ट- संदीप दीवान)

