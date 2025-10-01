chhattisgarh sukma sikshadoots frighten to go to school teaching students urges collector to help silger naxal terror छत्तीसढ़ के इस जिले में क्यों खौफ में हैं शिक्षक? याद आ रही सिलगेर वाली बर्बरता, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
छत्तीसढ़ के इस जिले में क्यों खौफ में हैं शिक्षक? याद आ रही सिलगेर वाली बर्बरता

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, सुकमाWed, 1 Oct 2025 01:56 PM
छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे शिक्षा कार्यक्रमों को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार बस्तर में शिक्षा को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन नक्सली खतरों के कारण 'शिक्षादूत' कहे जाने वाले स्वयंसेवक शिक्षक गुरुकुलों (स्कूलों) तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे सिलगेर में शिक्षकों की नक्सलियों की ओर से की गई बर्बर हत्या भी एक वजह है।

शिक्षादूत विमल कुमार ने बताया कि “बच्चे सरकार की दी हुई किताबों से पढ़ते थे और उनकी पढ़ाई में बहुत रुचि थी। अब लगेर में मेरे दोस्त के साथ हुई घटना के कारण मैं वहां जाने में असमर्थ हूं। मैंने कलेक्टर से भी बात की और उन्हें बताया कि मुझे वहां जाने में कुछ परेशानी हो रही है। मुझे पहले भी एक बार चेतावनी मिल चुकी है, इसलिए मुझे डर लग रहा है। मैंने कलेक्टर से अनुरोध किया कि वह मुझे कोई सुरक्षित जगह दें।”

शिक्षादूत इमला बंधु ने बताया कि बच्चों को अपनी पढ़ाई में बहुत मजा आता है, लेकिन हमारे एक साथी के साथ जो हुआ, उसके बाद हमें भी डर लगने लगा क्योंकि मुझे भी चेतावनी मिली थी। इसी वजह से डर का माहौल बन गया है। हाल ही में कुल पांच लोगों की हत्या हुई है। अब पूरा इलाका सहमा हुआ है।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि उन नक्सलवादियों पर शर्म आती है जो गांव के शिक्षकों का गला काटते हैं और फिर बेतुकी बातें करते हैं। अगर वे सरकार के साथ मिलकर सहमत होकर काम करना चाहते हैं, तो उन्हें यह सब तुरंत बंद करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि नागरिकों की हत्याएं बंद होनी चाहिए और समर्पण करने वालों की सभी आईडी हटा दी जानी चाहिए; तभी बातचीत होगी।

बता दें कि छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में, अगस्त के अंतिम महीने में नक्सलियों ने एक अस्थायी शिक्षक की हत्या कर दी थी। हत्या शाम उनके घर के ठीक बाहर की गई थी। पिछले साल सितंबर से अब तक, कुल पांच अस्थायी शिक्षकों की हत्या हो चुकी है। राज्य में इन शिक्षकों को 'शिक्षादूत' भी कहा जाता है। यह घटना सुकमा जिले के सिलगेर गांव में हुई, जो कि पुलिस कैंप से सिर्फ तीन किलोमीटर दूर है।

IG बस्तर पी. सुंदरराज ने शिक्षादूतों के इस डर पर कहा कि हाल ही में CPM (माओवादी) संगठन के खिलाफ चलाए गए अभियान के कारण, माओवादी गुट पिछड़ गए हैं। उनकी संख्या कम हो रही है और उनका प्रभाव सिमट रहा है। इसी हताशा के कारण ये समूह ग्रामीण शिक्षा में काम कर रहे निर्दोष स्वयंसेवकों को निशाना बना रहे हैं, हत्या और धमकाने जैसे काम कर रहे हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि यह कदम माओवादी संगठन के विकास-विरोधी चेहरे को उजागर करता है। ऐसे कार्य उनकी ताकत नहीं, बल्कि उनकी कमज़ोरी को दर्शाते हैं। हमारी योजना है कि स्वयंसेवकों पर हुए हमलों के लिए जिम्मेदार सभी लोगों की पहचान करें और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। इसके अलावा, हम इन स्वयंसेवकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष प्रयास करेंगे।"

जिला कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने इस मसले पर कहा कि जैसे-जैसे अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा शिविर लगाए जा रहे हैं, वैसे-वैसे शिक्षा का विस्तार भी लगातार किया जा रहा है। हाल ही में सरकार द्वारा सात नए स्कूलों को मंजूरी दी गई है। CRPF (केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल) द्वारा भी नव गुरुकुल स्थापित किए जा रहे हैं। CRPF अपने खुद के फंड से शिक्षकों का वेतन भी दे रही है। कलेक्टर ने जोर देकर कहा, "शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विस्तार के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं।"

Chhattisgarh News

