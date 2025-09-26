छत्तीसगढ़ में गिरा स्टील प्लांट का बड़ा हिस्सा, 6 की मौत, कई लोगों के फंसने की आशंका

छत्तीसगढ़ में स्टील प्लांट का बड़ा हिस्सा गिर गया है। इसमें 6 लोगों की मौत की खबर है। घटना रायपुर के एक प्राइवेट स्टील प्लांट की है। यहां शुक्रवार को प्लांट का एक हिस्सा गिर गया।

छत्तीसगढ़ में स्टील प्लांट का बड़ा हिस्सा गिर गया है। इसमें 6 लोगों की मौत की खबर है। घटना रायपुर के एक प्राइवेट स्टील प्लांट की है। यहां शुक्रवार को प्लांट का एक हिस्सा गिर गया। इसकी चपेट में आने से कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं।

घटना छत्तीसगढ़ की राजधानी के बाहरी इलाके सिलतारा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित गोदावरी इस्पात लिमिटेड के कारखाने में हुई। जानकारी के मुताबिक प्लांट में मेंटेनेंस कार्य के बाद जांच करने पहुंचे कर्मचारियों पर अचानक सिल्ली गिर गई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हादसे के तुरंत बाद बचाव कार्य शुरू कर दिया गया।

हादसे के घायलों की स्थिति और हादसे के कारणों की जानकारी फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी है। घटना ने सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रायपुर एएसपी लखन पटले ने बताया कि हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। कुछ लोगों के दबे होने की आशंका के तहत राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।

हादसे की सूचना के बाद रायपुर पुलिस और जिला प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चला रही हैं। हादसे के कारण प्लांट परिसर में अफरा-तफरी का माहौल है। घटना की जानकारी मिलने ही रायपुर जिला प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारी प्लांट में पहुंच गए हैं। घायलों को रायपुर के जिला और मेकाहारा अस्पताल में अस्पताल भेजा गया है। अभी कितने लोग मलबे में दबे हैं, इसकी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आ पाई है।

कंपनी के बाहर बढ़ रही भीड़ सिलतरा क्षेत्र के गोदावरी इस्पात एवं पॉवर प्लांट में हादसे की खबर के बाद लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। पुलिस और जिला प्रशासन के अफसर कंपनी के अंदर मौजूद हैं। मुख्य गेट को बंद कर दिया गया है। बाहर मजदूरों और स्थानीय लोगों को भीड़ भी बढ़ रही है। धरसींवा थाना क्षेत्र की पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने मौजूद हैं।