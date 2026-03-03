Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

कुल्हाड़ी मार की पिता की हत्या, फिर मजे से खाई बिरयानी; छत्तीसगढ़ में खौफनाक कांड

Mar 03, 2026 09:43 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, अंबिकापुर
share Share
Follow Us on

छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक रूह कंपा देने वाली वादात सामने आई है, जहां 25 साल के बेटे ने कुल्हाड़ी से काटकर पिता की हत्या कर दी। 50 साल के पारस केरकेट्टा की गलती सिर्फ इतनी थी कि वह उसे शराब की लत के लिए टोक रहे थे।

कुल्हाड़ी मार की पिता की हत्या, फिर मजे से खाई बिरयानी; छत्तीसगढ़ में खौफनाक कांड

छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक रूह कंपा देने वाली वादात सामने आई है, जहां 25 साल के बेटे ने कुल्हाड़ी से काटकर पिता की हत्या कर दी। 50 साल के पारस केरकेट्टा की गलती सिर्फ इतनी थी कि वह उसे शराब की लत के लिए टोक रहे थे। पिता की बेरहमी से हत्या करने के बाद भी बेटे के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। वह बड़ी शांति से बिरयानी खाने गया और वापस घर पर आकर सो गया। आरोपी की पहचान प्रभात केकेट्टा उर्फ लेडा के तौर पर हुई है। सबूत छिपाने के लिए उसने पिता के शव को पानी की टंकी में फेंक दिया।

घटना सरगुजा जिले के मणिपुर थाना क्षेत्र के बहेरापारा की है। पुलिस के मुताबिक पिता अपने घर में अकेले रहते थे जबकि उनका बेटा पड़ोस में किराय के घर में रहता था। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रभात सोमवार रात करीब 11 बजे शराब के नशे में अपने पिता के घर गया। वहां पिता ने उसकी शराब की लत के लिए टोका जिसके बाद दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। प्रभात गुस्से में इतना बौखला गया कि उसने घर में रखी कुल्हाड़ी पिता के सिर पर कई वार किए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद वह उनके शव को घसीटकर पास की पानी की टंकी के पास ले गया और फेंक दिया।

बिरयानी फिर खाई फिर सो गया

इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद उसने पास की दुकान पर जाकर बिरयानी खाई और फिर घर पर आकर आराम से सो गया। मंगलवार सुबह जब पड़ोसियों ने पारस को घर से बाहर निकलते नहीं देखा, तो उन्हें अनहोनी की आशंका हुई और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पानी की टंकी से शव बरामद कर फॉरेंसिक जांच शुरू की।

ये भी पढ़ें:कौन हैं लक्ष्मी वर्मा, राज्यसभा चुनाव के लिए BJP ने जिन्हें CG से बनाया कैंडिडेट
ये भी पढ़ें:छत्तीसगढ़ में सीनियर लीडर समेत 15 माओवादियों ने किया सरेंडर, भारी हथियार बरामद
ये भी पढ़ें:छत्तीसगढ़ शराब घोटाला : CMO की पूर्व डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया को मिली बेल

एक पड़ोसी ने बताया कि प्रभात की शराब की लत को लेकर अक्सर बाप-बेटे के बीच झगड़ा होता रहता था। सोमवार की रात को भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। पुलिस ने कहा, आरोपी ने अपने पिता पर धारदार हथियार से हमला किया, जिससे उनके सिर पर गंभीर चोटें आईं और उनकी मृत्यु हो गई। शव को पानी की टंकी में फेंक दिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच जारी है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।