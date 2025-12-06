Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़Chhattisgarh severe cold wave minimum temperature 3.9 degrees celsius recorded in Bastar
छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड शुरू, बस्तर में न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज

छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड शुरू, बस्तर में न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज

संक्षेप:

 छत्तीसगढ़ में तेजी से बदले मौसम के चलते शीतलहर का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य के बस्तर जिले में शनिवार को न्यूनतम तापमान सबसे कम 3.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

Dec 06, 2025 01:48 pm ISTPraveen Sharma रायपुर, वार्ता
share Share
Follow Us on

छत्तीसगढ़ में तेजी से बदले मौसम के चलते शीतलहर का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य के बस्तर जिले में शनिवार को न्यूनतम तापमान सबसे कम 3.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार सुबह 8:30 बजे प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। बस्तरपुर-रामानुजगंज का न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जहां सबसे अधिक ठंड महसूस की गई। वहीं सरगुजा में भी तापमान गिरकर 4.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।

प्रदेश के उत्तरी और मध्य भागों में तापमान सामान्य से 2 से 6 डिग्री तक कम रिकॉर्ड किया गया। कोरिया, जशपुर, बलरामपुर और सरगुजा क्षेत्रों में तापमान में तेज से गिरावट के साथ सुबह-सुबह ठिठुरन बढ़ी है। वहीं बस्तर संभाग के कई हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी रही, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है।

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर-पश्चिम दिशा से आ रही शुष्क और ठंडी हवाओं के कारण आगामी दिनों में भी तापमान में और गिरावट संभव है। विभाग ने नागरिकों को सुबह और देर रात सावधानी बरतने तथा अत्यधिक ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है।

प्रदेश के अन्य जिलों में तापमान में मामूली उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में ठंड सामान्य से अधिक महसूस की जा रही है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अगले 48 घंटों में मौसम का रुख इसी तरह ठंडा रहने का अनुमान है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Weather News Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।