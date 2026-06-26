छत्तीसगढ़ में UCC लागू करने की तैयारी तेज, 5 सदस्यीय कमेटी गठित; कांग्रेस ने किया विरोध
छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC) लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने गुरुवार को 5 सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति के गठन की अधिसूचना जारी कर दी।
छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC) लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने गुरुवार को 5 सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति के गठन की अधिसूचना जारी कर दी। यह समिति राज्य में UCC लागू करने के लिए कानूनी ढांचे का अध्ययन करेगी, मसौदा (ड्राफ्ट) तैयार करेगी और सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपेगी। समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। हालांकि, इसका कांग्रेस ने विरोध किया है। जानिए इसके पीछे की पूरी कहानी।
राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, समिति विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, गोद लेने और अन्य व्यक्तिगत कानूनों से जुड़े विषयों का अध्ययन करेगी। इसके बाद छत्तीसगढ़ के लिए समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार कर सरकार को सौंपेगी। साथ ही, यूसीसी लागू करने के लिए आवश्यक विधायी और प्रशासनिक सुझाव भी देगी।
समिति में कौन-कौन शामिल हैं?
पांच सदस्यीय समिति में अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के अलावा सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह, एम.के. राउत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार और पूर्व प्राचार्य ज्योति रानी सिंह को सदस्य बनाया गया है। खास बात यह है कि जस्टिस देसाई पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी यूसीसी के लिए गठित समिति की अध्यक्ष हैं।
जनता और विशेषज्ञों से भी मांगे जाएंगे सुझाव
सरकार ने समिति को निर्देश दिया है कि वह आम नागरिकों, सामाजिक संगठनों, कानूनी विशेषज्ञों और अन्य संबंधित पक्षों से सुझाव ले। इसके अलावा उत्तराखंड समेत उन राज्यों के मॉडल का भी अध्ययन किया जाएगा, जहां यूसीसी लागू हो चुका है या इस दिशा में काम हुआ है। इन सुझावों और कानूनी अध्ययन के आधार पर अंतिम ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा।
कैबिनेट ने अप्रैल में लिया था फैसला
गौरतलब है कि 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति बनाने का निर्णय लिया गया था। सरकार का कहना है कि अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों के कारण कानूनी प्रक्रियाएं जटिल हो जाती हैं और समानता प्रभावित होती है। ऐसे में यूसीसी से न्याय प्रणाली को सरल बनाने के साथ-साथ लैंगिक और सामाजिक समानता को बढ़ावा मिलेगा।
कांग्रेस ने जताया विरोध
हालांकि, इस फैसले का कांग्रेस ने विरोध किया है। विपक्ष का आरोप है कि यूसीसी लागू होने से आदिवासी समुदायों के पारंपरिक अधिकार और उनकी सांस्कृतिक पहचान प्रभावित हो सकती है। कांग्रेस का कहना है कि आदिवासी समाज की विशिष्ट परंपराओं और रीति-रिवाजों को ध्यान में रखे बिना ऐसा कानून लागू करना उचित नहीं होगा।
फिलहाल समिति के गठन के साथ छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। अब समिति कानूनी पहलुओं का अध्ययन, जन सुझाव और विशेषज्ञों की राय लेने के बाद अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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