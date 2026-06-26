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UCC लागू करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ी छग सरकार, प्रारूप तैयार करने बनाई पांच सदस्यीय समिति

Sourabh Jain भाषा, रायपुर, छत्तीसगढ़
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इसके साथ ही समिति नागरिक, सामाजिक संगठनों, विधि विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से समान नागरिक संहिता के बारे में सुझाव प्राप्त करेगी।

UCC लागू करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ी छग सरकार, प्रारूप तैयार करने बनाई पांच सदस्यीय समिति

छत्तीसगढ़ सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने के लिए से उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गुरुवार को पांच सदस्यीय समिति का गठन कर दिया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के कार्यालय ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर अधिसूचना साझा करते हुए यह जानकारी दी।

अधिसूचना के अनुसार समिति की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई करेंगी जबकि भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शत्रुघ्न सिंह व एमके राउत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार और सेवानिवृत्त प्राचार्य ज्योति रानी सिंह समिति की सदस्य होंगी।

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समान नागरिक संहिता के लिए सुझाव देगी समिति

यह समिति छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने के संबंध में वर्तमान विधिक स्थिति का अध्ययन करेगी और विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण तथा संबंधित विषयों पर समान नागरिक संहिता के लिए सुझाव देगी।

इसके साथ ही समिति नागरिक, सामाजिक संगठनों, विधि विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से सुझाव प्राप्त करेगी। अन्य राज्यों में प्रचलित समान नागरिक संहिता संबंधी व्यवस्थाओं का अध्ययन करेगी। समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करके राज्य सरकार के समक्ष पेश करेगी तथा आवश्यक विधायी एवं प्रशासनिक अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगी।

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छत्तीसगढ़ की 32 निकायों में एल्डरमैन नियुक्त

उधर एक अन्य खबर में छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के 32 नगरीय निकायों में एल्डरमैन (मनोनीत पार्षद) नियुक्त कर दिए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने गुरुवार को रायपुर और सरगुजा संभाग के नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के लिए आदेश जारी किये।

विभाग के आदेश के अनुसार रायपुर नगर निगम में सर्वाधिक 11 एल्डरमैन मनोनीत किए गए हैं। इन नियुक्तियों का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। हाल ही में नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने संकेत दिया था कि मनोनयन प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

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इन नगरीय निकायों में भी किया मनोनीत

आदेश के तहत रायपुर नगर निगम के अलावा माना कैंप, तिल्दा-नेवरा, गोबरा नवापारा, आरंग, मंदिर हसौद, अभनपुर, खरोरा, कुनरा, समोदा और चंदखुरी के नगरीय निकायों में भी एल्डरमैन नियुक्त किये गये हैं। इसके अतिरिक्त गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी और बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के विभिन्न नगरीय निकायों में भी मनोनयन किया गया है।

सरगुजा संभाग में अंबिकापुर नगर निगम सहित बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, जशपुर और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के विभिन्न नगर निकायों में भी मनोनीत पार्षद नियुक्त किए गए हैं।

विभाग ने कहा कि ये नियुक्तियां छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत की गयी हैं। आदेश के अनुसार सभी मनोनीत पार्षद अगले आदेश तक अपने पद पर बने रहेंगे।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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