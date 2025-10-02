Chhattisgarh sees major breakthrough, 103 Naxalites surrender; 49 carry a bounty of Rs 1 crore छत्तीसगढ़ में बड़ी कामयाबी, 103 नक्सलियों ने किया सरेंडर; 49 पर था 1 करोड़ का इनाम, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Hindi Newsछत्तीसगढ़ न्यूज़Chhattisgarh sees major breakthrough, 103 Naxalites surrender; 49 carry a bounty of Rs 1 crore

पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने के डर से माओवादी संगठन में सक्रिय 103 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर सरेंडर कर दिया। आत्मसमर्पण करने वालों में 49 नक्सली इनामी हैं, जिन पर 1 करोड़ 7 लाख रुपये का इनाम है।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, बीजापुरThu, 2 Oct 2025 06:52 PM
छत्तीसगढ़ में चलाए जा रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिल रही है। पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने के डर से माओवादी संगठन में सक्रिय 103 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर सरेंडर कर दिया। आत्मसमर्पण करने वालों में 49 नक्सली इनामी हैं, जिन पर 1 करोड़ 7 लाख रुपये का इनाम है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में कई छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के मामले में वांटेट हैं।

अमित शाह के आने से पहले बड़ी कामयाबी

बता दें कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 4 अक्टूबर को बस्तर के कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनके आने से पहले नक्सल संगठन में इस टूट को बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। बीजापुर में दशहरा पर्व के दिन 103 नक्सलियों का सरेंडर माओवादी संगठन को बड़ा झटका है। सभी माओवादी ने एसपी कार्यालय में सरेंडर किया है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में यह पहली बार है, जब इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया है।

माओवादी संगठन लगातार टूटता हुआ

बीजापुर SP डॉ. जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि सरेंडर करने वालों में डीव्हीसीएम -1,पीपीसीएम- 4, एसीएम-4, प्लाटून पार्टी सदस्य-1, डीएकेएमएस अध्यक्ष-3, सीएनएम अध्यक्ष-4, केएएमएस अध्यक्ष-2, एरिया कमेटी पार्टी सदस्य-5, मिलिशिया कमाण्डर/डिप्टी कमांडर-5, जनताना सरकार अध्यक्ष-4, पीएलजीए सदस्य-1, सीएनएम सदस्य-12, जनताना सरकार उपाध्यक्ष- 4, डीएकेएमएस उपाध्यक्ष-1, जनताना सरकार सदस्य-22, मिलिशिया प्लाटून सदस्य -23, जीपीसी-2, डीएकेएमएस सदस्य -4, भूमकाल मिलिशिया सदस्य -1 शामिल हैं।

49 नक्सलियों पर 1 करोड़ से अधिक का इनाम

इन नक्सलियों में 49 लोगों पर 1 करोड़ 6 लाख रुपये का इनाम छत्तीसगढ़ में घोषित है। एसपी ने कहा कि यह सिर्फ़ आत्मसमर्पण नहीं, बल्कि उस विचारधारा की हार है, जो बरसों तक हिंसा और भ्रम के सहारे टिकी रही। सरेंडर करने वाले नक्सलियों को सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ दिया जाएगा।

दंतेवाड़ा में 71 नक्सलियों ने किया था सरेंडर

बता दें कि इससे पहले 24 सितंबर को दंतेवाड़ा जिले में पुलिस अधीक्षक गौरव रॉय और सीआरपीएफ अफसरों के सामने 71 नक्सलियों सरेंडर किया था। सरेंडर करने वाले इन 71 नक्सलियों में से 30 पर 64 लाख रुपये का इनाम घोषित था। इन सभी ने 'लोन वर्राटू अभियान' के तहत आत्मसमर्पण किया था। बता दें कि फोर्स के दबाव में नक्सली संगठन बैकफुट पर है और लगातार सरेंडर करने का दौर जारी है।

रिपोर्ट- संदीप दीवान

Chhattisgarh News

