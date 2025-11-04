छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक्शन, सुरक्षा बलों ने नष्ट किया नक्सलियों का अवैध हथियार कारखाना
संक्षेप: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सल विरोधी ऑपरेशन में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों का अवैध हथियार कारखाना नष्ट कर दिया है। सुरक्षाबलों खुफिया इनपुट पर उक्त कार्रवाई को अंजाम दिया।
छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षाबलों की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों का अवैध हथियार कारखाना नष्ट कर दिया है। पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि जिले के गोमगुड़ा इलाके के घने जंगल में सुरक्षाबलों ने नक्सलियों का हथियार कारखाना नष्ट कर दिया। सुरक्षाबलों को जंगल में नक्सलियों के हथियार कारखाने के संबंध में खुफिया इनपुट मिला था। उसके बाद यह ऑपरेशन चलाया गया।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जानकारी मिलने के बाद एक खोजी अभियान के दौरान जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) के दल को यह कामयाबी मिली। डीआरजी की टीम ने सोमवार को जिले के गोमगुड़ा इलाके के घने जंगल क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा संचालित अवैध हथियार निर्माण कारखाने को नष्ट कर दिया।
अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षाबलों ने घटनास्थल से 17 राइफल (सभी चालू हालत में), हथियार बनाने के उपकरण, मशीन, हथियार बनाने के पुर्जे तथा हथियार निर्माण का सामान बरामद किया है। सुकमा जिले की पुलिस की नई रणनीति और लगातार नक्सल रोधी अभियान के कारण नक्सलियों के नेटवर्क पर लगातार प्रहार हो रहा है।
अधिकारियों ने कहा कि सुकमा पुलिस इस ऐक्शन से नक्सलियों और उनके समर्थकों से अपील करती है कि सरेंडर करने वाले हर नक्सली को पूरी सुरक्षा दी जाएगी।
अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षाबलों की कार्रवाई का मकसद केवल नक्सलवाद का उन्मूलन ही नहीं वरन क्षेत्र में स्थाई शांति और विकास की स्थापना है। ऐसे नक्सली जो हथियार छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं, उनके लिए शासन की पुनर्वास नीति के अंतर्गत सम्मानजनक जीवन की पूरी गारंटी है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
