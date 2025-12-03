छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में बड़ा ऐक्शन; एनकाउंटर में 5 नक्सली ढेर, जवान शहीद
छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 5 नक्सली मारे गए हैं। हालांकि नक्सलियों से लोहा लेते हुए पुलिस का एक जवान भी शहीद हो गया है।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एनकाउंटर में पांच नक्सली मारे गए हैं जबकि DRG का एक जवान भी शहीद हो गया है। बताया जाता है कि सुरक्षा बलों की एक जॉइंट टीम पश्चिम बस्तर डिवीजन के एक जंगल में नक्सलियों के खिलाफ एक ऑपरेशन पर निकली थी। जंगल में सुबह के वक्त नक्सलियों की ओर से गोलीबारी शुरू हो गई। इसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया।
एक अधिकारी ने बताया कि बीजापुर जिले में पश्चिम बस्तर डिवीजन के जंगल में नक्सलियों की गतिविधियां देखे जाने की खुफिया जानकारी मिली थी। इसके बाद सुरक्षा बलों की ज्वाइंट टीम को मौके पर रवाना किया गया था। जैसे ही सुरक्षा बलों की टीम घने जंगल में पहुंची। नक्सलियों की ओर से भीषण गोलीबारी शुरू हो गई। सुरक्षा बलों ने भी फौरन मोर्चा संभाल लिया।
अधिकारी ने आगे बताया कि दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी होने लगी। इस मुठभेड़ में अब तक 5 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। हालांकि DRG का एक जवान शहीद हुआ है। मुठभेड़ में एक और जवान घायल हुआ है जिसको इलाज के लिए ले जाया गया है। इस ऑपरेशन में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी डीआरजी और स्पेशल टास्क फोर्स (राज्य पुलिस की दोनों यूनिटें) और CoBRA (कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन- CRPF की एलीट यूनिट) के जवान शामिल थे।
अधिकारी ने बताया कि अब तक मौके से 5 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। इस साल अब तक छत्तीसगढ़ में अलग-अलग मुठभेड़ में 268 नक्सली मारे जा चुके हैं। इनमें से 239 बस्तर डिवीजन में ही मारे गए हैं। बस्तर डिवीजन में बीजापुर और दंतेवाड़ा समेत 7 जिले आते हैं। 27 नक्सली गरियाबंद जिले में मारे गए हैं यह रायपुर डिवीजन में आता है। दुर्ग डिवीजन के मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में इस साल 2 नक्सली मारे जा चुके हैं।
