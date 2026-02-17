Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

छत्तीसगढ़ में SDM समेत 4 गिरफ्तार, अवैध खनन के शक में बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या का आरोप

Feb 17, 2026 02:15 pm ISTPraveen Sharma बलरामपुर, भाषा
share Share
Follow Us on

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में एक बुजुर्ग व्यक्ति की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या करने के आरोप में पुलिस ने क्षेत्र के एसडीएम करुण डहरिया समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।  

छत्तीसगढ़ में SDM समेत 4 गिरफ्तार, अवैध खनन के शक में बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या का आरोप

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में एक बुजुर्ग व्यक्ति की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या करने के आरोप में पुलिस ने क्षेत्र के एसडीएम करुण डहरिया समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। वहीं, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे प्रशासनिक आतंकवाद कहते हुए राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है।

बलरामपुर के एसपी वैभव बैंकर ने सोमवार को बताया कि जिले के कोरंधा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हंसपुर गांव के करीब राम (62) उर्फ रामनरेश की हत्या के आरोप में पुलिस ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और कुसमी क्षेत्र के एसडीएम करुण डहरिया तथा तीन अन्य विक्की सिंह उर्फ अजय प्रताप सिंह, मंजीत कुमार यादव और सुदीप यादव को गिरफ्तार कर लिया है।

ये भी पढ़ें:हरियाणा से जाकर छत्तीसगढ़ में खेल, GATE के कैंडिडेट्स सहित 6 गिरफ्तार

एसपी ने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली है कि रविवार देर रात डहरिया, सिंह, मंजीत और सुदीप एसडीएम की सरकारी गाड़ी में सवार होकर हंसपुर गांव की ओर रवाना हुए थे। जब वह गांव के करीब थे तब उन्होंने वहां ग्रामीणों पर बॉक्साइट का अवैध खनन कर परिवहन करने का आरोप लगाया और डंडे से उनकी पिटाई शुरू कर दी।

एसपी वैभव बैंकर ने ने बताया कि इस घटना में राम उर्फ रामनरेश, अजीत राम (60) और आकाश अगरिया (20) को चोट पहुंची। घटना के बाद तीनों को कुसमी स्थित अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने रामनरेश को मृत घोषित कर दिया। वहीं, अन्य दो लोगों का इलाज किया जा रहा है।

जांच के बाद एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी

अधिकारी ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने एसडीएम समेत चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया तथा मामले की जांच शुरू की गई। जांच के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

एसपी ने बताया, ''पूछताछ में आरोपियों ने जानकारी दी है कि वह क्षेत्र में बॉक्साइट का अवैध उत्खनन रोकने गए थे, लेकिन एसडीएम अपने साथ निजी व्यक्तियों को क्यों लेकर गए थे, इसकी जांच की जा रही है।''

ये भी पढ़ें:छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के स्मारकों पर बुलडोजर ऐक्शन, 5 स्मारक ढहाए

घटना के विरोध में नारेबाजी और चक्काजाम

घटना की जानकारी मिलने के बाद सर्व आदिवासी समाज, स्थानीय ग्रामीण और कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने मृतक परिवार को मुआवजा और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर कुसमी में चक्का जाम कर दिया और नारेबाजी की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ग्रामीण जब अपने खेत की सिंचाई कर वापस लौट रहे थे, तब एसडीएम और उनके लोगों ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया।

एसपी ने बताया, ''घटना से आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम करने की कोशिश की। जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारी उन्हें लगातार समझाने का प्रयास कर रहे हैं। स्थिति नियंत्रण में है। क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षाबलों को तैनात किया गया है।''

भूपेश बघेल ने 'एक्स' पर क्या-क्या लिखा

छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अपने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, ''भाजपा के सुशासन में चल रहे 'प्रशासनिक आतंकवाद' ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ के एक मासूम ग्रामीण को अपना शिकार बना लिया। आरोप है कि बलरामपुर में अपने खेत में सिंचाई करके लौट रहे किसानों को कुसमी के SDM और नायब तहसीलदार ने 5-6 लोगों के साथ मिलकर जमकर पिटाई कर दी। SDM और उनके साथियों ने उन्हें इस कदर पीटा कि इस पिटाई से घायल एक किसान की मौत हो गई और दो किसान अस्पताल में भर्ती हैं। सारा मामला बॉक्साइट के अवैध उत्खनन से जुड़ा हुआ है, चंद दिनों पहले ग्रामीणों ने अवैध रूप से बॉक्साइट उत्खनन कार्य में लगे एक ट्रक को पकड़ा था, इसका परिणाम उन्हें अपनी जान गवां कर चुकाना पड़ा। पूरी की पूरी भाजपा सरकार और उसके अधिकारी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और भ्रष्टचारियों को पोषण देने में लगे हुए हैं।''

ये भी पढ़ें:छत्तीसगढ़ में फर्जी आदेश पर सालों सरकारी नौकरी की, 4 कर्मचारी बर्खास्त

कांग्रेस हर मामले में ओछी राजनीति करने की आदी : संतोष पांडेय

वहीं राजनांदगांव क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता संतोष पांडेय ने कहा है कि राज्य सरकार और प्रशासन इस मामले की पूरी संवेदनशीलता से जांच कर रहे हैं। पांडेय ने कहा कि कांग्रेस हर मामले में ओछी राजनीति करने की आदी है। भूपेश बघेल के शासनकाल में हुई अराजकता को जनता भूली नहीं है। सूरजपुर, कोण्डागांव और गरियाबंद जैसी घटनाओं में कांग्रेस से जुड़े लोगों के नाम सामने आए थे। कांग्रेस को दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबां में झांकना चाहिए।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Chhattisgarh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;