छत्तीसगढ़ के बिजली प्लांट में हुए धमाके की होगी जांच, PM ने किया मुआवजे का ऐलान
छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में वेदांता बिजली प्लांट का बॉयलर फटने से बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 10 मजदूरों की मौत हो गई और 15 घायल हैं। मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।
छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में मंगलवार को एक बिजली प्लांट में बॉयलर फटने से 11 मजदूरों की मौत हो गई जबकि 20 से अधिक घायल हो गए। हादसा डभरा थाना क्षेत्र के सिंघीतराई गांव में स्थित वेदांता कंपनी के प्लांट में हुआ जहां बॉयलर की ट्यूब फट गई। घटना के समय वहां कई मजदूर काम कर रहे थे। इनमें से 4 की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 7 ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं पीएम मोदी ने ब्लास्ट में मारे गए लोगों के परिजनों को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।
11 लोगों की मौत
यूनीवार्ता की रिपोर्ट के मुताबिक, सक्ती जिले में डभरा थाना क्षेत्र के वेदांता पावर प्लांट में मंगलवार को बॉयलर में ब्लास्ट हो गया। इसमें 11 लोगों की जान चली गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जिला प्रशासन और रायगढ़ के जिंदल फोर्टिस अस्पताल ने 11 मौतों की पुष्टि की है। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि सिंघीतराई गांव में स्थित इस प्लांट में हुए जोरदार विस्फोट के कारण यह हादसा हुआ। घायल मजदूरों का इलाज रायगढ़ के जिंदल फोर्टिस अस्पताल में चल रहा है। कई की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है।
घटना की जांच के आदेश
पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि हादसा इतना भीषण था कि धमाके के बाद पूरे प्लांट में अफरा-तफरी मच गई। तुरंत राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। घायलों को पहले पास के स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए रायगढ़ भेज दिया गया। घटना की खबर मिलते ही प्रशासन और पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए और स्थिति को संभालने की कोशिश की। धमाके की असली वजह पता नहीं चल पाई है। सीएम ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं।
दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई- CM
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मृतकों के प्रति संवेदना जताई है। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुखद घटना है। सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने हादसे की उच्चस्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया गया उसे बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
पीएम ने किया आर्थिक मदद का ऐलान
प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे में हुई मौतों पर दुख जताया। पीएम ने मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का एलान किया। प्रधानमंत्री ने घायलों को भी 50 हजार रुपये की मदद देने की घोषणा की है। PMO ने पोस्ट में लिखा- छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में एक पावर प्लांट में हुई दुर्घटना दुखद है। मैं उन लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। PMNRF से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50 हजार रुपये दिए जाएंगे।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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