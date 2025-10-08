छत्तीसगढ़ में दर्दनाक हादसा, लिफ्ट गिरने से 4 मजदूरों की मौत; कई घायल

छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक बिजली संयंत्र में लिफ्ट के अधिक ऊंचाई से गिर जाने से चार मजदूरों की मौत हो गई। हादसे में छह अन्य घायल भी हुए हैं। इस मामले की जानकारी देते हुए जिले की पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने बताया कि यह घटना मंगलवार रात जिले के डभरा इलाके में आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड बिजली संयंत्र में हुई।

शुरुआती जानकारी के अनुसार, लिफ्ट के अंदर 10 श्रमिक थे और अपने नियमित काम के बाद नीचे उतर रहे थे। लिफ्ट अचानक गिर गई और सभी घायल हो गए। उन्होंने बताया कि उन्हें पड़ोसी रायगढ़ जिले के जिंदल फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान चार श्रमिकों की मौत हो गई। शर्मा ने बताया कि छह अन्य का इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि लिफ्ट की क्षमता लगभग 2000 किलोग्राम है और इसका रखरखाव कार्य हाल ही में 29 सितंबर को किया गया था। अधिकारी ने बताया कि घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है।