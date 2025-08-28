chhattisgarh rajnandgaon administration will provide free neet jee coaching to 11th 12th students वाह! छत्तीसगढ़ के इस जिले में छात्रों को मिलेगी NEET-JEE की मुफ्त कोचिंग, ग्रुप्स भी बंटे, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
एएनआई से बात करते हुए, राजनांदगांव के कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने कहा कि बच्चों को सभी सुविधाएं मिलें, यह सुनिश्चित करने के लिए शहर में नीट और जेईई की मुफ्त कोचिंग शुरू की गई है। इस पहल में 10 समूह बनाए जाएंगे। 

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में प्रशासन ने एक नई पहल शुरू की है। इसके तहत, गुरुवार को 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए नीट (NEET) और जेईई (JEE) की मुफ्त कोचिंग की शुरुआत की गई है। एएनआई से बात करते हुए, राजनांदगांव के कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने कहा, "बच्चों को सभी सुविधाएं मिलें, यह सुनिश्चित करने के लिए शहर में नीट और जेईई की मुफ्त कोचिंग शुरू की गई है। इस पहल में 10 समूह बनाए जाएंगे, जिनमें 11वीं और 12वीं कक्षा के 600 छात्रों को प्रशिक्षित किया जाएगा।" भूरे ने आगे कहा कि इस पहल का उद्देश्य छात्रों को अच्छा अवसर देना है। उन्होंने यह भी बताया, "ये कक्षाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आयोजित की जाएंगी, जहां शिक्षकों की सुविधा उपलब्ध है।"

इस पहल से जुड़ी छात्रा इक्षा देवांगन ने एएनआई को बताया, "मैंने 11वीं कक्षा में बायोलॉजी विषय चुना था। मैं इस साल नीट की तैयारी कर रही हूं। हम इस परीक्षा के साथ-साथ दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं और 12वीं कक्षा की परीक्षा की भी अच्छी तैयारी कर रहे हैं।" एक और छात्र सक्षम देवांगन ने कहा, "हम एक मुफ्त कोचिंग सत्र में शामिल हुए। यहां हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, यहां तक कि हिंदी और अंग्रेजी भी पढ़ाई जा रही है, जिससे हम सिर्फ नीट और जेईई ही नहीं, बल्कि दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कर पा रहे हैं। यह एक अच्छी पहल है क्योंकि यह पूरी तरह से मुफ्त है।" उन्होंने आगे बताया कि ये कक्षाएं केवल शनिवार और रविवार को लगती हैं, इसलिए उनकी स्कूल की पढ़ाई भी प्रभावित नहीं हो रही है।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) के अनुसार, नीट (NEET) को सभी मेडिकल संस्थानों में स्नातक मेडिकल शिक्षा में दाखिले के लिए एक सामान्य और एक समान राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET (UG)) के रूप में आयोजित किया जाता है। इसी तरह, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 14 के अनुसार, इस अधिनियम के तहत आने वाले सभी मेडिकल संस्थानों में भारतीय चिकित्सा प्रणाली के प्रत्येक अनुशासन, यानी बीएएमएस (BAMS),बीयूएमएस (BUMS) और बीएसएमएस (BSMS) जैसे स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए एक समान नीट (UG) परीक्षा होगी।

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 के अनुसार, बीएचएमएस (BHMS) पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए भी नीट (यूजी) लागू है। नीट (यूजी) 2025 की परीक्षा इन भाषाओं में आयोजित की जाएगी: अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। इसके अलावा, चार साल के बीएससी नर्सिंग कोर्स में दाखिले के लिए भी उम्मीदवारों को चुनने के लिए नीट के स्कोर का इस्तेमाल किया जाता है।

जेईई (JEE) भारत में इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के स्नातक (अंडरग्रेजुएट) पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है. इसके दो चरण होते हैं: जेईई मेन (JEE Main) और जेईई एडवांस्ड (JEE Advanced)। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित जेईई मेन, एनआईटी (NIT), आईआईआईटी (IIIT) और अन्य संस्थानों में दाखिले के लिए पहला चरण है. वहीं, प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में दाखिले के लिए दूसरे चरण की परीक्षा जेईई एडवांस्ड में बैठने के लिए जेईई मेन में एक निर्धारित रैंक लाना जरूरी होता है।

