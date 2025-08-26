पटरी से उतर गया मालगाड़ी का एक डिब्बा, रायपुर में कई ट्रेनें प्रभावित
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज उरकुरा इलाके में एक मालगाड़ी का डिब्बा पटरी से उतर गया। रेलवे से जुड़े अधिकारी ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही, उसे ठीक करने का काम शुरू किया गया और फिर से रेल यातायात वापस से सामान्य हो गया है।
छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी के दो चक्के पटरी से उतर गए हैं। उरकुरा से आरएसडी जाने वाली लाइन पर यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद रेलवे के अफसर मौके पर पहुंच गए हैं। वहीं अप एवं डाउन लाइन की यात्री ट्रेनों को आसपास के स्टेशनों पर रोका गया है। दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद ट्रैक मरम्मत कार्य और लाइन क्लीयर करने का काम शुरू कर दिया गया है।
प्रचार-प्रसार निरीक्षक शिव प्रसाद ने बताया कि रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत उरकुरा क्षेत्र में एक मालगाड़ी का डिब्बा पटरी से उतर गया। ट्रेन के दो पहिए पटरी से उतरे हैं। इसमें कोई भी हताहत नहीं हुआ है। घटना की जानकारी मिलने के बाद कर्मचारी और अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। ट्रेन को पटरी पर लाने और प्रभावित लाइन को ठीक करने का काम तेजी से किया गया। कई घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार पटरी को क्लियर कर दिया गया। कुछ ट्रेनों को रोका गया है।
मिली जानकारी के अनुसार रायपुर और उरकुरा के बीच मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरे। इससे अप और डाउन रुट की सभी ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। प्रभावित ट्रेनों में अमृतसर से चलकर बिलासपुर जानें वाली छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस और सालीमार-कुर्ला एक्सप्रेस शामिल है, जिसे उरकुरा स्टेशन के पास रोक दिया गया था। वहीं नागपुर से बिलासपुर होकर हावड़ा जाने वाली यात्री ट्रेनों को रायपुर, सरोना स्टेशनों पर नियंत्रित की गई है। कुछ ट्रेनों को दुर्ग में हो रोके जाने की खबर है।
रिपोर्ट- संदीप दीवान
