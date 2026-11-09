छत्तीसगढ़ में कार नदी में गिरी, पति-पत्नी और 2 बच्चों की मौत; दिवाली मनाने गांव जा रहा था परिवार
दिवाली की रात रायपुर में एक कार के नदी में गिर जाने से एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई। मृतकों में एक दंपती और उनके दो बच्चे शामिल हैं।
छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में एक कार नदी में गिर जाने से एक दंपती और उनके दो बच्चों की मौत हो गई। यह परिवार दिवाली मनाने के लिए छत्तीसगढ़ में अपने पैतृक गांव जा रहा था।
पुलिस अधिकारी ने सोमवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना रविवार देर रात को चंपारण पुलिस चौकी के अंतर्गत आने वाले तिला गांव के पास महानदी पर बने एक संकरे पुल (एनिकट) पर हुई। मृतकों की पहचान शीतल प्रसाद साहू (44), उनकी पत्नी भारती (40), बेटी पूर्वा (22) और बेटे विकास (21) के रूप में हुई है।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि साहू अपने परिवार के साथ रायपुर के लक्ष्मी नगर इलाके में रहते थे और एक मीडिया संस्थान में काम करते थे। वे दिवाली मनाने के लिए पड़ोसी गरियाबंद जिले के पसौद गांव जा रहे थे। रविवार रात करीब 11 बजे साहू ने अपने भाई से फोन पर बात की और बताया कि वे रायपुर से निकल चुके हैं और डेढ़ घंटे के भीतर गांव पहुंच जाएंगे।
अधिकारी ने बताया कि जब काफी देर तक साहू और बाकी लोग घर नहीं पहुंचे, तो परिवार वालों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ था। इसके बाद उन्होंने उनकी तलाश शुरू की गई।
तिला गांव के पास पुल से गुजरते समय परिवार के सदस्यों ने नदी में एक कार देखी और पुलिस को इसकी सूचना दी। अधिकारी ने बताया कि सोमवार तड़के नदी से शवों को बाहर निकाला गया और पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि हादसे के सही कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।