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छत्तीसगढ़ में कार नदी में गिरी, पति-पत्नी और 2 बच्चों की मौत; दिवाली मनाने गांव जा रहा था परिवार

By Praveen Sharma
रायपुर, पीटीआई
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दिवाली की रात रायपुर में एक कार के नदी में गिर जाने से एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई। मृतकों में एक दंपती और उनके दो बच्चे शामिल हैं।

Chhattisgarh: Raipur family killed after car plunges into river at Tila Anicut in Gariaband
छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के टीला एनीकट पर कार नदी में गिरने से रायपुर के एक परिवार की मौत हो गई।

छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में एक कार नदी में गिर जाने से एक दंपती और उनके दो बच्चों की मौत हो गई। यह परिवार दिवाली मनाने के लिए छत्तीसगढ़ में अपने पैतृक गांव जा रहा था।

पुलिस अधिकारी ने सोमवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना रविवार देर रात को चंपारण पुलिस चौकी के अंतर्गत आने वाले तिला गांव के पास महानदी पर बने एक संकरे पुल (एनिकट) पर हुई। मृतकों की पहचान शीतल प्रसाद साहू (44), उनकी पत्नी भारती (40), बेटी पूर्वा (22) और बेटे विकास (21) के रूप में हुई है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि साहू अपने परिवार के साथ रायपुर के लक्ष्मी नगर इलाके में रहते थे और एक मीडिया संस्थान में काम करते थे। वे दिवाली मनाने के लिए पड़ोसी गरियाबंद जिले के पसौद गांव जा रहे थे। रविवार रात करीब 11 बजे साहू ने अपने भाई से फोन पर बात की और बताया कि वे रायपुर से निकल चुके हैं और डेढ़ घंटे के भीतर गांव पहुंच जाएंगे।

अधिकारी ने बताया कि जब काफी देर तक साहू और बाकी लोग घर नहीं पहुंचे, तो परिवार वालों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ था। इसके बाद उन्होंने उनकी तलाश शुरू की गई।

तिला गांव के पास पुल से गुजरते समय परिवार के सदस्यों ने नदी में एक कार देखी और पुलिस को इसकी सूचना दी। अधिकारी ने बताया कि सोमवार तड़के नदी से शवों को बाहर निकाला गया और पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि हादसे के सही कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।

Praveen Sharma

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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